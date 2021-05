Se billedserie Oisín Reddy scorede Svebølles enlige mål i anden halvleg mod Avarta. Foto: Anders Vestergaard

Svebølle smeltede helt ned

Lokalsport Nordvestnyt - 29. maj 2021 Af Anders Vestergaard

Det var godt nok både solrigt og lunt i Elmelunden, men varmen kunne alligevel ikke forklare den totale nedsmeltning, som Svebølle i serie 1-fodboldens oprykningsspil var offer for i lørdagens udebane-nederlag på 6-1 til Rødovre-klubben Avarta.

Med en sejr kunne Svebølle ellers have erobret andenpladsen og komme tæt på Herfølges tophold, inden de sidste to kampe, men spillende træner Jonas Thomsens mandskab var denne lørdag meget langt fra point - og niveau.

- Det lignede lidt, at vi slet ikke var mødt op. Og så mødte vi et hold, der bare skilte os ad. Vi ramte et bundniveau, som jeg ellers troede, vi havde fået hævet, lød det med skuffelse i stemmen fra Jonas Thomsen efter nedturen.

Og der var ikke så meget at sige til, at træneren var lidt rystet. For efter den første halve time var Svebølle kommet bagud med 4-0.

Stort set alle mål skåret over samme læst: En lang pasning mod Svebølles højrekant, et indlæg til modsatte side af feltet, hvorfra Avarta hver gang havde meget let ved at score.

Det så faktisk lidt mærkeligt ud, og for at gøre slemt endnu værre, fik hjemmeholdet, der ellers ikke virkede skræmmende, scoret til 5-0, inden pausen forbarmede sig over Svebølle.

I anden halvleg smed Svebølle lidt af forsigtigheden og pressede højt. Det gv ret hurtigt pote, da Oisín Reddy udnyttede Nick Triers fine pasning og fik reduceret.

Men i en noget uskøn kamp, ødelagt af Svebøles nedsmeltning, blev det noget af en ørkenvandring at komme igennem. Og til sidst fik hjemmeholdet scoret endnu en gang.