Med to mål på halvandet minut viste angriber Jonas Bangtsson sin store betydning for Svebølle, der vandt det lokale opgør i serie 1 på udebane over Fårevejle.

Svebølle slog kontramaskinen til

Lokalsport Nordvestnyt - 20. august 2021 kl. 22:15 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

En del af deres gameplan var at lukke ned for omstillingerne, men i et par minutter midt i første halvleg mislykkedes projektet, og så slog gæsterne fra Svebølle til med to hurtige kontramål fra Jonas Bengtsson i løbet af halvandet minut, og det var nok til en sejr på 1-2 over de lokale rivaler fra Fårevejle fredag aften.

Hjemmeholdet på det velbesøgte og aftensol-beskinnede Faarevejle Stadion, satte fra start et ganske godt pres af sted mod Svebølle, der som konsekvens af det - og et par spillere med småskader - trak spillende cheftræner Jonas Thomsen fra midtbanen ned i det bagerste forsvar, og det betød straks høj stabilitet i de bagerste geledder, hvor ikke mindst Thomsen spillede et brag af en kamp.

På forhånd var Svebølles spilleplan at stå stærkt defensivt og være duel-stærke - og så i øvrigt leve på de hurtige kontramuligheder.

Og tanke blev konverteret til effektiv handling, da hurtige og slidstærke Jonas Bengtsson midt i første halvleg scorede fra en spids vinkel efter en omstilling, som den kvikke midtbanemand Moussa Al Moussa havde næstsidste fod på.

Fårevejle nåede ikke at komme sig over skuffelsen, før samme Svebølle-duo gjorde det til 0-2. Moussa Al Moussa sendte en hård pasning på tværs, og så kunne Jonas Bengtsson score sit andet mål.

Lidt af en knuser for Fårevejle, der dog havde bolden meget og spillede godt rundt, men ikke rigtigt kunne komme til afslutninger over for en stærk Svebølle-defensiv.

Kort før pausen havde Fårevejles ihærdige og løbestærke angriber Mathias Madsen muligheden for en vigtig reducering, men indlægget fra højresiden røg tæt forbi målet.

Kampbilledet var nogenlunde det samme i anden halvleg, hvor Fårevejle forsøgte og forsøgte, men ikke kunne gøre tingene helt færdige. Og efter et lille kvarter var det ved at gå helt galt for hjemmeholdet, da Svebølles velspillende forsvarsspiller Danny Henriksen bragede et direkte frispark af sted. Men Fårevejle-keeper Nicolai Nielsen var klar med en stor redning, og det var han også sekunder senere, da han kom i vejen for Svebølle-angriber Nick Triers fremragende vristspark.

Fårevejle fortsatte ufortrødent deres pres, og halvlegens eneste nærgående Fårevejle-forsøg stod indskiftede Victor Vejlø for, men han blev blokeret af Svebølle-keeper Rasmus Hansen.

Da stadionuret klikkede over på spilleminut nummer 90 fik hjemmeholdets Kasper Timm reduceret lidt tilfældigt, men selv om der var en portion overtidsminutter at lege med, lykkedes det ikke for alvor Fårevejle at true Svebølles ganske fortjente sejr.