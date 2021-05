Se billedserie Svebølle i grønne trøjer vandt lørdag 1-0 hjemme over Holbæk i sorte trøjer i oprykningsspillet i serie 1. Foto: Per Christensen

Svebølle-sejr åbner oprykningsspil på vid gab

Lokalsport Nordvestnyt - 01. maj 2021 kl. 19:47 Af Christian Dahl

En anseelig mængde mennesker var lørdag samlet indenfor og udenfor afspærringstapen ved Svebølle Stadion, da Svebølle og Holbæk i bragende solskin spillede topopgør i serie 1's oprykningsspil.

Havde man forhåbninger om flot spil, blev de dog aldeles gjort til skamme i en kamp, hvor en meget knoldet bane og en kraftig vind på langs gav spillerne dårlige betingelser.

Svebølle vandt kampe 1-0, men holdene havde reelt hver sin halvleg.

I første halvleg havde Svebølle medvinden og pressede Holbæk langt tilbage på banen. Holbæk fik aldrig sit opspil til at fungere, og selv om Svebølle bestemt ikke vadede i chancer, var de farligst.

Det gav pote i det 19. minut, da kantspilleren Oisin Reddy fra 25-30 meter krøllede bolden ind lige under overliggeren.

Holbæk havde meget lidt at byde på offensivt inden pausen, og bedste mulighed kom efter et hjørnespark, hvor Svebølles målmand Rasmus Hansen blev fanget langt ude i straffesparksfeltet, men han fik selv blokeret Jon Bach Andersens skud.

Minuttet efter fik Svebølles topscorer en lille friløber efter opspilsfejl af Holbæk. En forsvarsspiller fik ham dog presset ud i en spids vinkel, og Holbæk slap med skrækken.

I anden halvleg fik Holbæk overtaget, men Svebølle kunne have lukket kampen i de første fem minutter.

I det 48. minut spillede Moussa Al Moussa Bethel Makumbu helt fri i straffesparksfeltet, men den defensive midtbanespiller fik ikke ram på bolden.

To minutter senere sparkede Nick Trier et frisparksforsøg lige over mål.

Men derfra overtog Holbæk initiativet. De skabte ikke mange store chancer, men de trykkede Svebølle i bund, og i flere sekvenser lignede det powerplay, hvor Svebølle bare stod i eget felt og afværgede. En enkelt gang måtte de sparke væk på selve målstregen.

Med 20 minutter tilbage tog Holbæk selv brodden af presset, da Frederik Nymark fik en unødvendig advarsel. Det gav Svebølle 10 minutter i overtal, hvor de havde bolden mest. To gange lagde Oisin Reddy en god bold til en fri medspiller, men ingen af gangene gav den en kvalificeret afslutning.

I stedet sluttede kampen med endnu et Holbæk-tryk, hvor de i en længere periode i overtiden havde målmand Magnus Petersson med fremme i angrebet. De kom dog ikke tættere på end en stor chance til August Dal i fire minutters overtid efter et klumpspil i forlængelse af et hjørnespark.

Svebølle blev dermed det første hold til at slå Holbæk i denne sæson i serie. Sejren bringer dem på tredjepladsen to point efter Herfølge å andenpladsen og tre point efter Holbæk, der stadig er nummer et.

Der mangler fem runder af slutspillet, og der er blot fire point fra Holbæk på førstepladsen til B73, Slagelse på fjerdepladsen.