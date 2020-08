Svebølle ramte ikke »æsken«

De væltede sig i chancer og var i overtal i næsten hele anden halvleg, men alligevel måtte Svebølle i fodboldens serie 1 indkassere et nederlag på 3-0 i lørdagens udekamp mod AIK 65 Strøby.

Kampen mellem de to oprykkere var ifølge Svebølles cheftræner Jonas Thomsen ganske jævnbyrdig og bølgede frem og tilbage.

- Det var egentlig en god kamp, og AIK 65 har et godt hold med gode profiler, og det kom nok lidt bag på os, lød det umiddelbart efter kampen fra Thomsen.

Men det var ikke den vigtigste grund til at Svebølle-mandskabet, der vandt premierekampen i Bjæverskov for et par uger siden, ikke fik pointmæssigt udbytte af kampen på Stevns. Det var i højere grad mængden af brændte chancer som især fronttrioen, Nick Trier og kantspillerne Jonas Thomsen og Moussa Al Moussa stod bag.