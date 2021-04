Svebølle-profil skal opereres

Spillende træner Jonas Thomsen var i første halvleg til behandling, da hans ene finger var gået af led. Under kampen blev det klaret ved at tape fingeren sammen med en anden finger, men så nemt går det ikke efter kampen.

Skaden opstod, da han landede uheldigt efter et forsøg på et flyvende hovedstød i forbindelse med en dødbold i første halvleg. I første omgang troede han bare, at han havde slået skulderen, men da han så på sin hånd, var fingeren bøjet den forkerte vej og lå ned over håndryggen.