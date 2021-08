Se billedserie Svebølles målfarlige Nick Trier sørgede for sejrsmålet i pokalkampen mod Greve fra danmarksserien onsdag aften på Svebølle Stadion. Foto: Anders Vestergaard

Svebølle pokal-overraskede i aftensolen

04. august 2021 Af Anders Vestergaard

Forleden blev Svebølle om ikke verdenskendt så i hvert fald nævnt i verdenspressen, da bysbarnet Jesper Hansen på imponerende vis vandt OL-sølv i Tokyo.

Onsdag aften sørgede Svebølles bedste fodboldhold igen for at slå byens navn fast - i hvert fald i dele af fodbold-Danmark, da serie 1-holdet arbejdede til den store guldmedalje og skabte en pæn pokaloverraskelse med hjemmesejren på 1-0 over Greve fra danmarksserien.

Dermed er Svebølle med i bowlen, når der trækkes lod til anden runde i pokalturneringen, hvor holdene fra Superligaens nedrykningsspil i sidste sæson er blandt de klassemodstandere, der er mulighed for at trække.

Og med pokal-overraskelsen på Svebølle Stadion, der var velbesøgt og badet i aftensolen, er det stadigvæk muligt for Svebølle at score de 100.000 kroner, der gives til serieholdet, som kommer længst i pokalturneringen.

Det var med god organisation og hårdt arbejde, at Svebølle kom længst onsdag aften, hvor Greve måske havde bolden meget, spillede pænt, men uden at komme til oplagte muligheder over for et hjemmehold, der koncentrerede sig om at lukke effektivt af - og ventede på en kontramulighed.

Dén kom i starten af anden halvleg, hvor Svebølles målfarlige Nick Trier meget sikkert udnyttede en dybdepasning fra debuterende Jonas Bengtsson, der er kommet fra Holbæk og sled og slæbte som de øvrige på holdet.

- En arbejdssejr efter tre træningspas og en træningskamp i en opstartsfase. Jeg er meget imponeret over, hvad vi leverede. Et eller andet sted, synes jeg, vi vandt fortjent, lød det umiddelbart efter kampen fra spillende træner Jonas Thomsen, som selv spillede en god kamp.

Den hurtige scoring i anden halvleg gav Svebølle momentum i det første kvarter, men efterhånden pressede Greve på for udligningen.

Men Svebølle, der tidligt i juni slog danmarksserieholdet fra Karlslunde ud af pokalturneringen, fulgte til punkt og prikke den lagte gameplan og lukkede af.

Eneste Greve-mulighed kom i kampens overtid, da indskiftede Jonas Helleberg Madsen sparkede fra feltkanten. Men i Svebølle-målet klarede Rasmus Hansen kampens eneste alvorlige udfordring på fremragende vis.