Svebølle møder 2. divisionshold

At det var Frederiksberg-klubben FA 2000, der blev foldet ud i den tv-transmitterede lodtrækning, fik ikke ligefrem Svebølles spillende cheftræner Jonas Thomsen til at juble.

- Det var nok ikke umiddelbart den lodtrækning, vi havde ønsket os. Det havde været sjovere med et mere kendt navn som for eksempel et af superligaklubberne eller HB Køge fra 1. division, lød trænerens umiddelbare reaktion efter at have set lodtrækningen, hvor Svebølle kom op som et af de sidste navne blandt de 52 hold.