Oisin Reddy og Bethal Makumbu (bagest) stopper begge i Svebølle. Træner Jonas Thomsen håber dog at få endnu stærkere spillere ind som erstatning for profilerne.

Svebølle håber på forstærkning

Bethel Makumbu dominerede midtbanen i sidste sæson for Svebølle i serie 1. Men holdet må i den kommende sæson både undvære ham og den kreative angrebsspiller isin Reddy. Begge er flyttet til København og ønsker ikke længere at tage turen til træning og kamp i Svebølle.

Umiddelbart ligner det et alvorligt slag for Svebølle, men spillende træner Jonas Thomsen ser positivt på situationen.

Indtil videre har Svebølle rykket et par unge spillere op i truppen som erstatning for Makumbu og Reddy, men ellers ser truppen ud til at være intakt. Måske endda med et lille plus, da langtidsskadede Kevin Møllebro så småt er begyndt at træne igen efter halvandet års skadespause.