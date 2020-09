Svebølle fik et enkelt point i Hvalsø

Hvalsø og Svebølle fordelte målchancerne i hver sin halvleg, da de to fodboldmandskaber stod over for hinanden i lørdagens serie 1-kamp. Værterne fra Hvalsø havde deres chancer i første halvleg, og Svebølle i anden, men det lykkedes ikke for de to mandskaber at score og opgøret sluttede 0-0.