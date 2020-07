65 kommende elitespillere var samlet på Odsherred Golfklubs bane i Højby, da klubbens traditionsrige rangliste-turnering, Solvogn Pokalen, blev spilllet fredag og lørdag.

Suveræne golf-talenter i Højby

Lokalsport Nordvestnyt - 27. juli 2020

Vinderne hos både drenge og piger levnede ikke konkurrenterne mange chancer, da Odsherred Golfklubs 16. udgave af junior- og ynglingespillernes rangliste-turnering Solvogn Pokalen blev spillet fredag og lørdag på den naturskønne bane i Højby.

Hos drengene var Magnus Becker Frederiksen fra Københavns Golf Klub meget stærkt spillende og vandt suverænt med en score på sammenlagt 210 slag på de tre runder, hvilket var tre slag under Højby-banens par. Og så var det ikke mindst hele 15 slag bedre en trioen på den delte andenplads, brødrene Julian og Daniel Jacobs fra Søllerød Golfklub og Filip Bendix fra Furesø Golfklub, med hver 225 slag.

Hos pigerne brugte vinderen Caroline Amalie Engelbredt fra Køge Golf Klub 224 slag på de tre runder, det var 16 slag bedre end Louise Standtke fra Sorø Golfklub med forbruget på i alt 240 slag.

Hygge og god stemning

65 kommende elitespillere fra hovedsageligt Københavns-området var tilmeldt Højby-klubbens traditionrige turnering, som ikke kun er for de bedste unge spillere, men også er for spillere i vækstlaget lige under.

Og generelt gør Odsherred Golfklub meget ud af at skabe en god stemning uden stress for både spillere og forældre, som oftest er chauffør.

- I mange andre eliteturneringer handler det meget om at være sportsligt målrettet, det er vi også hos os, men vi sørger også for at spillerne og deres forældre hygger sig og har det godt. Og det er ikke mindst på grund af klubbens 50 frivillige medlemmer, der sørger for at skabe en god stemning i forskellige roller på banen eller udenfor. Det er guld værd, og det har de i øvrigt også fået stor ros for, fortæller turneringsleder og formand for Odsherred Golfklubs turneringsudvalg, Henrik Andersen.

Perfekt golfvejr i finalen

Ungdomsturneringen blev afviklet med to runder fredag og finalerunde lørdag, og spillerne fik prøver på flere nuancer af det lunefulde sommervejr. Fredag morgen var det en smule regnfuldt, fredag eftermiddag var det blæsende, og så kom til gengæld det perfekte golfvejr med sol og rolige vindforhold lørdag.

Bedste lokale spiller blev Odsherred Golfklubs egen Christian Ø. Leidersdorff, der klarede fredagens cut og med sammenlagt 236 slag sluttede som nummer 13. Kalundborg Golfklubs Micki Holmelin Brandys brugte et slag mere som nummer 14, mens Holbæk Golfklubs Rasmus Otto Jensen sluttede på en delt 17. plads med 238 slag for de tre runder. Odsherred Golfklubs Nicolaj Edvardsen nåede ikke lørdagens finale. Hos pigerne var der ingen lokale deltagere med.

- Som i så mange andre klubber rejser de unge talenter til København for at studere og finder en klub at spille i. Et godt eksempel er Filip Bendix, der blev delt nummer to og tidligere har spillet i Odsherred Golfklub, men nu spiller for Furesø Golfklub, siger Henrik Andersen, turneringsleder for Solvogn Pokalen, som navnkundige Torbjørn Olesen tidligere har vundet.