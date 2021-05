Suså sender Holbæk United ud af serie 1

Suså IF beseglede fredag aften skæbnen for Holbæk United. Sydsjællændernes udebanesejr på 4-2 over bundholdet sender endegyldigt holbækkerne ned i serie 2 i næste sæson. Samtidig betyder sejren, at Suså fortsat håber at kunne overleve i rækken.