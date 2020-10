Superligadebut til tidligere Holbæk-spiller

- Jeg forsøgte at bidrage med det, jeg kunne fremadrettet og forsøgte at sætte noget op til Emil Nielsen og de andre foran. Ærgerligt at det ikke lykkedes helt. Men det giver helt klart blod på tanden at vide, at man har en chance. Nu vil jeg bare kæmpe hårdt for at komme videre og forsøge at blive fast mand på holdet, det er helt klart målet lige nu, sagde Willads Delvin efter sin første superligakamp.