Succes på de polske slagger

- Det lover fint for mulighederne for at komme i slutspillet, hvor de fire bedste mødes i to semifinaler ude og hjemme, når grundspillet slutter efter to udekampe og to på hjemmebane, fortæller Patrick Hansen, der på det seneste har haft kalenderen fyldt op med DM-finale, EM-finale-serien og ikke mindst opgør i den polske liga.