Rasmus Stenild (forrest) tager personligt et skridt opad rent sportsligt med sit skifte til Viborg. Han mener, at det er et succeskriterium for Holbæk at kunne sende både spillere og trænere videre opad. Foto: Anders Vestergaard

Succes at sende folk videre

Lokalsport Nordvestnyt - 15. juli 2020 kl. 06:42 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæks talentchef Rasmus Stenild er taget på velfortjent sommerferie, og når han møder ind igen, er det som talentansvarlig i Viborg FF.

For ham er det et skridt opad rent fodboldmæssigt, og han mener, at det er en succes for Holbæk, at han tager skridtet opad.

- Er Viborg ikke naturligt det næste skridt? Det er ikke allerøverste hylde, men når vi snakker U17 og U19, plejer det at være toppen af 1. division og forhåbentlig liga på sigt, og klubben har et førstehold i toppen af 1. division. Jeg tænker det som et naturligt skridt. Og det er vel det, der er den vigtigste opgave for Holbæk. At skabe et springbræt til næste niveau uanset om du er træner, leder eller spiller. Se bare Mohammed Kudus. Han har valgt FC Nordsjælland, fordi de er gode til at sende unge spillere videre. Nu vælger han nok Ajax af samme årsager med håbet om at komme til en af de helt store adresser, siger Rasmus Stenild.

Han fortæller, at han har haft flere tilbud fra større klubber end Holbæk i de to år, han har været i klubben. Men Viborgs tilbud fik tingene til at gå op i en højere enhed.

- Det er ikke et tilbud, der kommer ind ad døren hver dag. Jeg har haft to supergode år i Holbæk, og jeg kommer til at savne forældre, spillere, trænere og alle andre omkring klubben, siger Rasmus Stenild.