Håndbold Region kæmper med at få placeret de corona-udsatte kampe i et i forvejen tæt kampprogram. Men Lammefjordens mænd slipper dog for at spille juleaftens dag, hvor en af deres udsatte kampe ellers er mellemlandet, indtil forbundet finder en ny dato.

Stort puslespil - men ingen julehåndbold

- Vi er ved at se, hvad vi kan gøre. Vi flytter rundt på kampe, flytter nogle i hyttefadet, og flytter rundt på dommere, siger Per Jensen, der er administrationschef i Håndbold Region Øst.

Fire uger uden håndboldkampe giver i øjeblikket hovedbrud i Håndbold Region Øst. For de udsatte kampe skal placeres, og det er ikke helt let at finde plads i et i forvejen tæt program.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her