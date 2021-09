Mathias Krainert , til højre, og Tuse skal på en vanskelig opgave i Næstved. Foto: Anders Vestergaard

Storsejr skal give moralboost til svær udekamp

Lokalsport Nordvestnyt - 15. september 2021 kl. 16:32 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Selvtilliden er stor i Tuse efter weekendens sejr på 7-2 hjemme over Døllefjelde-Musse. Men onsdagens opgave er af en ganske anden kaliber. For mens Døllefjelde-Musse ligger på sidstepladsen i sjællandsserien uden point, så ligger onsdagens modstander fra Næstved to pladser foran Tuse, og sidste sæson vandt Næstved begge interne kampe.

- Det bliver en helt anderledes kamp. Det prøver vi at italesætte for spillerne. Det bliver en kamp i den helt anden ende af skalaen i forhold til modstanderen, siger Tuses assistenttræner Lasse Sømmergaard, der endnu en gang har ansvaret i Freddy Andersens fravær.

- Vi har aldrig for meget fokus på modstanderen. Men i forhold til DMI, så har vi en del mere fokus på Næstveds styrker, siger Lasse Sømmergaard.

Han håber, at holdet kan tage selvtillid med fra de første kampe, hvor det trods to nederlaget er lykkedes at score 20 gange i fem kampe. Dermed er holdet det næstmest scorende i rækken. Kun Næstved med 21 mål er bedre scorende.

- Det er lige meget, om det er DMI eller Gørslev eller Herfølge. Vi skal tage med, at vi scorer mange mål, vi skaber mange chancer, og vi spiller fin angrebsfodbold. Det skal vi blive ved med, siger Lasse Sømmergaard.

Men han erkender, at holdet mod Næstved også bliver nødt til at have et øget fokus på defensiven.

- Vi skal stå kompakt og holde organisationen og acceptere, at de har bolden meget, siger Lasse Sømmergaard.

Han har igen Tenojan Kanapathipilai til rådighed efter endt studietur. Han glider ind i truppen i stedet for Nicolai Larsen.

Næstved og Tuse tørner sammen onsdag klokken 19 i Næstved. Inden kampen er Næstved nummer fire med 10 point for fem kampe, mens Tuse er nummer seks med ni point for fem kampe. Nykøbing er nummer et med 13 point, mens Nakskov og Gørslev deler andenpladsen med 12 point.