Fårevejles rødklædte spillere snuppede en sejr på 5-0 over B73 Slagelse. Foto: Peter Andersen

Storsejr gav smil i Fårevejle

- Vi løste det fint og havde mange strenge at spille på. Simon spillede overdådigt og så dejligt at se, at Næsby fik hul på bylden igen, lød det fra Fårevejle-træner Morten Nielsen.