Store klø til United

Den holdt dog kun i cirka 10 minutter, så lykkedes det hjemmeholdet at spille Marc Lind helt fri i feltet, og han udlignede sikkert. To minutter senere havde både Marc Lind og en anden angriber chancen for at sparke et indlæg i mål. Begge missede chancen, men Mars Lind generobrede bolden i feltet og sendte hjemmeholdet i front.