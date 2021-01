Den nye struktur betyder store ændringer i serie 1, hvor Fårevejle og Raklev spiller. Foto: Peter Andersen

Store fodboldændringer på vej: Sådan kommer turneringen til at se ud

Lokalsport Nordvestnyt - 08. januar 2021 kl. 14:42 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Det bliver kun for en kort bemærkning, at sjællandsserien vender tilbage til sit normale format næste sæson.

Som følge af den planlagte sammenlægning af DBU Sjælland, DBU København, DBU Bornholm og DBU Lolland-Falster kommer der nemlig en ny overgangsperiode på to år. Sammenlægningen af de fire lokalunioner til en fælles med navnet DBU Bredde Øst skal dog først godkendes - blandt andet på SBU Sjællands delegeretmøde den 6. februar.

For at kunne opsluge de ekstra nedrykkere som følge af omlægningerne i Superligaen blev sjællandsserien i denne sæson udvidet fra to gange 12 til to gange 14 hold. Næste sæson vilder igen være to gange 12 hold, men så begynder overgangen til de fælles rækker.

Sammenlægningen af de fire lokalunioner øst vil betyde, at der kommer fælles rækker på tværs af de gamle lokalunioner.

Fra starten af næste uge holder DBU Sjælland tre viruelle dialogmøder med klubberne, men der ligger allerede en plan for rækkerne, som de nuværende lokalunioner er enige om.

Og der kommer til at ske et mindre blodbad i de øverste rækker i forhold til denne sæson.

Tibage ved normalen I år er der to gange 14 hold i sjællandsserien, mens der er 15 hold i københavnsserien. Næste sæson er tilbage ved normalen med to gange 12 hold i sjællandsserien og 14 hold i københavnsserien. Altså 43 hold denne sæson og 38 næste sæson.

Det skal over to nedrykninger barberes ned til i alt 28 hold fordelt i to puljer i den nye fælles række, som for øjeblikket har navnet Øst og kommer til at ligge lige under danmarksserien, ligesom sjællandsserien gør i dag. Samlet vil der altså være 15 hold mindre øst for Storebælt i laget lige under danamrksserien, når sæsonen 2023-24 begynder, end der er i dag.

2022-23 bliver en mellemsæson med tre puljer i Øst-rækken, så der vil være 36 hold i rækken i den sæson.

Af de 36 kommer de 23 fra sjællandsserien og de 13 fra københavnsserien. Det betyder altså, at sjællandsseriens to puljer samlet skal skæres ned med et hold mellem 2021-22-sæsonen og 2022-23-sæsonen.

Den store nedskæring kommer altså efter den første sæson med fælles rækker. Her skal de 36 hold i Øst-rækkens tre puljer skæres ned til 28 . Det er endnu ikke meldt ud, hvordan nedrykningerne bliver fordelt mellem puljerne. Til gengæld er det meldt ud, at puljerne bliver geografisk bestemt.

Store ændringer i serie 1 Serie 1 kommer til at bestå af fire puljer med 14 hold i hver. Det bliver effektueret allerede fra sæsonen 2022-23, men rækken bliver naturligvis også påvirket sæsonen efter af de ekstra nedrykkere fra Øst-rækken.

Der bliver i alt 56 hold i serie 1. Her er der normalt to gange 12 i den sjællandske serie 1 og 12 hold i den københavnske. Det giver 36 hold, men hertil skal lægges holdene fra Lolland-Falster-serien og Bornholmsserien, som i dag leverer oprykkere til henholdsvis sjællands- og københavnsserien. Der er 14 hold i Lolland-Falster-serien og seks hold i bornholmsserien. I alt altså netop 56 hold, som der kommer til at være i den kommende serie 1. Men nedrykningen fra sjællands- og københavnsserien vil naturligvis også betyde, at en række hold må ned i serie 2.

Både bornholmsserien og Lolland-Falster-serien kommer dog til at bestå, men det bliver en række lavere. De bliver sidestillet med de øvrige serie 2-rækker, og det kommer til at ske allerede fra overgangssæsonen 2022-23. I overgangssæsonen vil der ud over Bornholmsserien og Lolland-Falsterserien være otte serie 2-puljer med 12 hold i hver, altså i alt 96 hold.

Fra 2023-24 vil der kun være seks puljer ud over bornholmsserien og Lolland-Falster-serien. De får dog 14 hold hver, altså i alt 84 hold.

Mindre betydning for kvindefodbolden I kvindefodbolden kommer sammenlægningen af unionerne umiddelbart til at betyde mindre.

Her er kvindeserie øst lige under 1. division i forvejen en fælles række som den øverste øst for Storebælt.

Til gengæld forsvinder kvindernes sjællandsserie. Rækken under DBU øst, som afløser kvindeserie øst, bliver serie 1, som får to geografisk opdelte puljer.

På ungdomssiden bliver rækkerne også lagt sammen, men her samarbejder DBU Sjælland og DBU København i forvejen om de øverste rækker, ligeseom der er fælles DBU-rækker i liga og 1. division på U19 og U17.