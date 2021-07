Emil Bjørn er i dialog med Holbæk og kan være på vej tilbage til klubben. Foto: Svend Erik Hansen

Stor udskiftning i Holbæk

Lokalsport Nordvestnyt - 08. juli 2021

Fire af Holbæks fodboldspillere har efter nedrykningen til danmarksserien meddelt klubben, at de ønsker at fortsætte i klubben i den kommende sæson. Det er Mikkel Jensen, Malte Sjørslev, Jeppe Illum og Mikkel Kvist. Og ud over Raklev-spilleren Marcus Stoltenberg og Ringsteds Rasmus Jensen, der begge vender tilbage til Holbæk, bliver Holbæks danmarksserietrup med en række nye ansigter.

For hverken Gustav Gjøg, Hervé Gamys, Tarik Mourhrib, Frederik Hansen eller Triston Hall fortsætter i klubben. 24-årige Gustav Gjøg, der kom til Holbæk for to år siden fra Frem og har spillet både midterforsvarer, højre og venstre back, har valgt at takke ja til et andet tilbud - fra en unavngiven divisionsklub. Gjøg har spillet 50 kampe for Holbæk og scoret et enkelt mål.

Den tidligere HB Køge og Frem-forsvarer Hervé Gamys har også modtaget tilbud fra andre klubber. Den 23-årige midterstopper, der er noteret for 11 kampe og et må, regner med at fortsætte med divisionsfodbold - og forventer ikke at blive i Holbæk. Det samme gælder målmanden Frederik Hansen, der kom til Holbæk fra Køge Nord. Han ankom til Holbæk i januar 2020 og har altså været i Holbæk siden corona-pandemien brød ud. Hansen har endnu ikke fundet en ny klub, men det ligger fast, at han ikke bliver i Holbæk. Han nåede at spille 19 kampe for Holbæk.

Kantspilleren Tarik Mourhrib har koncentreret sig om eksamen på pædagog-studiet og har derfor ikke taget stilling til næste sæson. Han har fået adskillige tilbud fra divisionsklubber, men afventer situationen.

- Det skal være noget bedre end Holbæk. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke fortsætter i Holbæk. Jeg holder døre åbne og har endnu ikke taget stilling, siger Mourhrib, der tidligere har spillet for Næstved og Slagelse. Han nåede at spille 18 kampe og score tre mål for Holbæk.

Midterstopperen Triston Hall, der ofte har været blandt holdets bedste i den forgangne sæson, har også spillet sin sidste kamp for Holbæk i denne omgang. 27-årige Hall, der stammer fra Bermuda, kom til Holbæk for tre år siden fra Frem.

- Jeg har ikke fået nogen tilbud, og jeg overvejede at blive i Holbæk. Men der er simpelthen for langt, siger Hall, der er bosat i København.

- Jeg har en hofteskade lige nu. Men jeg kommer ikke til at fortsætte i Holbæk, lyder det fra Hall, der har haft tre gode år i klubben.

- Jeg kan virkelig godt lide fyrene i klubben, jeg har også været der i et stykke tid, konstaterer Hall, der har spillet 43 kampe for Holbæk og scoret et mål.

Jonas Bengtsson er blandt de spillere, der har været længst tid i klubben. Den tidligere Kalundborg-spiller kom i 2014 til Holbæk som ungdomsspiller og nu er den 25-årige offensivspiller noteret for 161 kampe og 41 mål. Han har fået tilbud fra divisionsklubber, men har valgt at takke nej på grund af jobbet som tømrer.

- I forhold til tid og arbejde, så har jeg nået en alder nu, hvor det skal hænge sammen med privat- og arbejdslivet. Så det er et valg mellem Holbæk og enten at stoppe eller trappe ned. Men jeg er i dialog med Holbæk, siger Bengtsson.

Mens masser af Holbæk-spillere kigger sig om efter nye klubber, har en tidligere Holbæk-spiller vendt blikket mod Nordvestsjælland. Den tidligere Holbæk-forsvarer Emil Bjørn har nemlig købt hus i Holbæk og har derfor valgt ikke at forlænge aftalen med Frem. Bjørn, der har spillet 92 kampe for Holbæk, beretter, at han er i dialog med klubben.