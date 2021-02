Undløse Boldklubs formand, Jimmi Vaarskov, har fostret mange skæve ideer til at støtte barndomsklubben. Nu er han blevet kåret til Årets fodboildleder 2020 Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Stor hyldest til Undløse BK's formand

Lokalsport Nordvestnyt - 19. februar 2021 kl. 17:17 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

- Vi er meget tilfredse med at øllen er blevet så flot og unik, som den er. Det kan godt være at vi kun er en lille klub, men på det her område er vi helt fremme blandt de allerstørste i verden, og det er både hvad angår udseende og smag.

Sådan sagde Undløse Boldklubs formand gennem de seneste fire år, Jimmi Vaarskov, da han tidligere på året kunne præsentere fodboldklubbens helt egen jubilæumsøl. Serie 2-klubben fylder 120 år, og så var formanden klar med den læskende gimmick, der også skulle være med til at støtte op om klubben. Et godt eksempel Undløse-formandens opfindsomhed.

I 17 år har Jimmi Vaarskov brugt temmelig meget af sin fritid som frivillig i boldklubben, og siden 2016 har han været formand.

Nu kan den idérige formand så også kalde sig Årets fodboldleder 2020, netop kåret af DBU Sjælland.

For den dedikerede fodbold-frivillige Vaarskov kom det trods alt som noget af en overraskelse, da formand i DBU Sjælland Jakob Koed forleden kom på besøg med en pris til ham.

- Det er virkelig overvældende at være blevet kåret til årets fodboldleder på Sjælland i 2020, og jeg blev da både overrasket og glad for at få den her ære, det er rigtig fedt, siger Undløse-formanden i et nyhedsbrev fra DBU Sjælland.

Et andet eksempel på Jimmi Vaarskovs evne til at tænke kreativt og anderledes for at skaffe penge til sin barndomsklub, var da Undløse BK i starten af corona-nedlukningen oprettede en fiktiv kamp, som man kunne købe billet til - i en tid, hvor der jo ikke skete så meget på banerne.

Der blev solgt mere end 2000 billetter i Undløse og omegn.

I 2014 lod Jimmi Vaarskov sig vælge ind i sin hjerteklubs bestyrelse, og to år senere kunne han ikke sige nej, da han blev opfordret til at stille op som formand.

- Jeg er dårlig til ikke at blande mig, og på den måde er det måske også bedst, at jeg selv sidder med beslutningerne sammen med bestyrelsen. Men jeg elsker endnu mere at se tingene ske, og at få tingene gjort. Jeg er jo stadig holdleder for vores senior 1. Og jeg hænger tøj op og kommer to timer før og gør klar, siger Jimmi Vaarskov, der ikke mindst priser klubbens mange andre frivillige.

- Vi har mange fantastiske mennesker og frivillige, som gerne vil klubben. Så kan det godt være, at jeg får nogle ideer, men i Undløse BK griber de frivillige rigtig mange ting. Du kan ikke drive en fodboldklub ene mand. Det kan ikke lade sig gøre uden en masse mennesker, der bakker op. Vi er en gruppe, jeg er formand, men vi gør det sammen, lyder det fra Årets fodboldleder i DBU Sjælland.