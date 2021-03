Stokholm er ny formand i HB&I

Nicolai Stokholm blev onsdag aften valgt som ny formand for Holbæk Bold- & Idrætsforening. Det skete på en velbesøgt virtuel generalforsamling, hvor Stokholm vandt formandsposten i et tæt opløb med Kim Stroustrup.

Over 200 medlemmer deltog i en lang video-konference, hvor de to formandskandidater fik mulighed for at fremlægge deres visioner for klubben - og det hold de gerne vil have med i bestyrelsen.