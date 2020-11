Lasse Sømmergaard - her i aktion for TFC Odsherred som målmand - bliver forfremmet fra målmandstræner til assistenttræner i Tuse.

Større rolle til Sømmergaard

Tuse i sjællandsserien i fodbold rykker rundt på positionerne lige under cheftræner Freddy Andersen.

Klubbens assistenttræner Michael Larsen har ifølge Tuses Facebook-side valgt at holde pause fra trænergerningen. Men Tuse har dog ikke skullet lede længe efter erstatningen.

Lasse Sømmergaard kommer dog fortsat til at have ansvaret for Tuses målmænd.