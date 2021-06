Mathias Jensen spillede en god kamp på Danmarks centrale midtbane. Foto: Mikkel Lundby Langer/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Stjernespiren håber på spilletid

Lokalsport Nordvestnyt - 12. juni 2021 kl. 15:04 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Han fik masser af ros, efter Danmarks 2-0-sejr over Bosnien-Hercegovina, hvor han oven i købet blev kåret som banens bedste. Men 25-årige Mathias Jensen tager roserne stille og roligt.

- Det har jeg det ikke så svært ved. Jeg har altid haft fødderne plantet i jorden. Det er den måde, jeg er opdraget på, siger Mathias Jensen.

Det blev han i fodboldmæssig forstand i Hvidebæk og Kalundborg GB, inden han som 15-årig purk fra Jerslev tog til FC Nordsjælland. Det var også der, han slog igennem som seniorspiller under den nuværende landstræner Kasper Hjulmand. Siden er turen gået over spanske Celta Vigo til engelske Brentford, som han netop er rykket op i Premier League med efter sejr i oprykningsfinalen over Swansea. Og Mathias Jensen nyder succesen i øjeblikket.

- Det har været nogle gode uger. Først finalen og oprykningen med Brentford, der har været et kæmpe mål og en kæmpe drøm, og så en god kamp mod Bosnien-Hercegovina, siger han.

Og det var lige en kamp efter hans hoved mod Bosnien-Hercegovina.

- Det gik godt. Vi var meget på bolden. Det var lige en kamp for mig, hvor jeg fik meget plads. Jeg startede som 8'er, men blev rykket ned som 6'er efter en halv time for at få mere plads. Jeg havde en god kamp, og jeg synes, jeg lykkedes med mange ting, siger Mathias Jensen.

Den gode præstation får ham dog ikke til at snakke om stamplads på landholdet.

- Jeg har ikke meget forventning til spilletid. Jeg har nogle forventninger til mig selv om at give den en skalle og gøre det så godt som muligt. Jeg håber, jeg får chancen, men det er op til Kasper, om jeg får spilletid. Jeg skal bare gribe chancen og vise, jeg er klar, siger Mathias Jensen.

Chancen gav Kasper Hjulmand ham for første gang på landsholdet i efteråret 2020. Han debuterede i 4-0-sejren over Færøerne, og han er i alt noteret for fem A-landskampe for Danmark. I efteråret blev han indkaldt som erstatning for sin skadede klubkammerat Christian Nørgaard, og de er begge med i Danmars EM-trup.

Traditionelt siger man, at de højeste rygnumre er dem, der er længst fra spilletid. Og med nummer 24 i truppen på 26 mand, kan det indikere, at der er langt til spilletid for Mathias Jensen.

Han er dog klar til at kæmpe og vise, at han er klar til mere spilletid. Men han erkender, at en spillertype som ham, ikke får lige så gode betingelser som mod Bosnien-Hercegovina i alle kampe.

- Min måde at spille fodbold på er med bolden. Det er ikke alle kampene, hvor vi får så meget tid på bolden. Så jeg skal også være god uden bolden i presspillet og ved at gå ind i dueller. Det kræver en masse hårdt arbejde, siger Mathias Jensen.

Men det er stadig spillet med bolden, han skal profilere sig på.

- Helt sikkert. Jeg er ikke den bedste duelspiller. Det er mine kvaliteter med bolden, der skal give mig spilletid. Men hvis jeg oven i det kan lægge duelspil og pres, så får jeg endnu større muligheder for spilletid, siger Mathias Jensen.

Han ser frem til at komme i gang med EM, og her vil spilletid være en ekstra gave.

- Jeg glæder mig sindssygt meget. Det er min første slutrunde, og det er på hjemmebane. Det kan ikke være bedre. Jeg glæder mig til hele oplevelsen med kampene som det bedste. Jeg håber, jeg får spilletid. Det vil være kæmpestort. Alle de uger, vi skal være sammen. Vi er i en kæmpe bobbel, hvor vi ikke ser familien og ikke ser vennerne. Men det bliver nogle fede uger. Det er fedt. Det er enhver drengs drøm. Jeg håber, jeg kommer til at gøre det godt, siger Mathias Jensen.

Og selv om han ikke har lavet et specifikt mål, så er han fuld af tro på sig selv og sit hold.

- Jeg har ikke sat mig nogen mål. Jeg er ikke god til at sætte målsætninger. Men jeg vil altid vinde. Jeg tror på holdet. Jeg ved godt, vi ikke er favoritter, men jeg føler, vi kan være med mod alle. Men jeg ved godt, vi skal ramme den lige i røven mod de store nationer. Vi er et hold, der er svært at spille imod, og det er dejligt at være en del af, siger Jensen.

Og selv om det er mange år siden, han spillede og boede i Kalundborg, så kan han godt mærke, at folk følger med i den første landsholdsspiller fra Kalundborg siden 2002, hvor Thomas Frandsen spillede sin sidste landskamp. Før ham har kun Claus Nielsen, Flemming Mortensen og Heino Hansen fra Kalundborg været på landsholdet.

. Jeg har ikke haft så meget kontakt med folk i Kalundborg. Jeg har skrevet lidt med dem, og jeg har fået lykønskninger. Det er ikke så meget, jeg har fået set til dem, men jeg kan godt mærke, at de følger med og bakker op, og det er dejligt, siger Mathias Jensen.