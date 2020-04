Holbæk B&I?s talentchef Rasmus Stenild venter i spænding på om fodboldklubben kan få lov til at beholde de to stjerner i talentudviklingsarbejdet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Stjernekrigen er lidt forsinket

Lokalsport Nordvestnyt - 30. april 2020 kl. 11:26 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Holbæk Bold & Idrætsforenings generalforsamling i slutningen af februar måtte fodboldklubbens kasserer Jesper Larsen erkende, at det er omkostningstungt at have et 2. divisionshold og ikke mindst at være i besiddelse af den eftertragtede B-licens til det ekstraordinære talentudviklingsarbejde i ungdomsafdelingen.

Men selv om de to poster vejer tungt på udgiftssiden i budgettet for 2020, er klubbens erklærede mål at kunne fortsætte i 2. division og fastholde B-licensen, der nu er afløst af et system af stjerner, som DBU tildeler en gang om året. Næste gang i maj.

Holbæk fik for et års tid siden tildelt to stjerner, som har givet adgang til de landsdækkende divisioner i U19 og U17. Og for de bedste hold i U13-U15 har stjernedrysset betydet, at holbækkerne har spillet i næstøverste række under DBU Sjælland.

Og selv om de bedste hold i U17 og U19 har haft det sportsligt svært i divisionerne i nogle sæsoner, og på trods af, at talentudviklingsarbejdet er forbundet med store økonomiske udgifter, håber fodboldklubbens talentchef Rasmus Stenild på, at Holbæk får lov til at beholde de to stjerner, selv om konkurrencen er hård og pladserne begrænsede.

- Vi er da pressede sportsligt, det er åbenlyst. Og det kommer også an på, hvad de andre klubber gør. Men det betyder meget for talentudviklingen at kunne spille på næsthøjeste ungdomsniveau. Overordnet set ønsker vi os et dna, der afspejles i egenudviklede spillere på førsteholdet. Hvis vi alternativt sparede udviklingsarbejdet væk, skulle vi hente spillere udefra. Jeg tror, at vores satsning på talentudvikling er mere bæredygtig - og nok også billigere alt i alt, siger Rasmus Stenild.

For et par år siden var der i klubben en tendens til, at de bedste unge talenter valgte Holbæk fra og søgte til andre klubber som Roskilde eller Slagelse. Men nu er den blødning stoppet, fortæller talentchefen.

- Nu er hullet stoppet, og vi har oven i købet fået spillere tilbage igen. Og det er sket, fordi vi har kunnet tilbyde et styrket setup med blandt andet meget dygtige trænere. Det har gjort at spillerne vælger at blive. Og det er ret væsentligt og et vigtigt indsatsområde, fortæller Rasmus Stenild.

Nu venter han i spænding på næste måneds stjernedrys, og skulle det blive til en hel eller en halv stjerne mindre, er talentchefen fortrøstningsfuld.

- Vi vil allerhelst have de to stjerner, men skulle det ikke lykkedes, har vi måske både sportsligt og økonomisk godt af et pusterum. Måske skal vi træde et skridt tilbage og så tage to fremad næste sæson. Talentudvikling er jo et langt sejt træk, siger Rasmus Stenild.