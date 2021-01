Se billedserie Tarik Mouhrib spillede helt fremme i Holbæks angreb og scorede holdets enlige mål i træningskampen mod Hvidovre. Foto: Anders Vestergaard

Stille test-nederlag i Avedøre

Lokalsport Nordvestnyt - 30. januar 2021
Af Anders Vestergaard

Der var ikke så meget snak spillerne imellem, da Holbæk i 2. division vest lørdag ved middagstid spillede vinterforberedelsernes tredje træningskamp på udebane mod Hvidovre fra 1. division.

Hjemmeholdet på kunstgræsset ved siden af Avedøre Stadion vandt testkampen mod holbækkerne med 3-1 uden at spille prangende - blot 14 dage før deres sæsonstart på udebane mod Silkeborg.

Til gengæld har Holbæk fem uger til deres sæsonåbner på udebane mod B93, og set i det lys var Holbæks cheftræner Lars Feist ganske godt tilfreds med holdets fysiske form.

- Vi har trænet hårdt på det seneste, og formen er på et okay sted. Mod Hvidovre havde vi fokus på det forreste pres-spil, og der er stadigvæk plads til forbedring. Blandt andet skal spillerne lære at åbne munden, så de ved, hvor de har hinanden og hvem der gør hvad. De sagde ikke en lyd i dag, sagde cheftræneren efter kampen i det kolde, men solrige januarvejr.

I første halvleg havde holbækkerne svært ved at fange bolden og kom bagud efter 10 minutter. Generelt var holdet en smule presset uden selv at få sat angreb op. Efter en halv time kom Hvidovre foran med 2-0 på et straffespark, som Holbæk-anfører Ferdinand Bangsgaards skub i ryggen lidt unødvendigt var anledningen til.

Holbækkerne kom ud til anden halvleg i en meget mere velorganiseret og offensiv udgave. Helt fremme var Tarik Mouhrib meget aktiv og fik blokeret et nærgående forsøg, inden han kort tid efter blev spillet i dybden, afdriblede et par modstandere og reducerede fra en spids vinkel.

Det var kulminationen på en god Holbæk-periode, men med de efterfølgende masse-uskiftninger forsvandt rytmen, og så overtog Hvidovre igen kommandoen.

Og hjemmeholdet kunne godt have scoret et mål eller to mere end det ene til 3-1 et kvarter før tid.

Holbæk spiller næste træningskamp på næste lørdag den 6. februar på hjemmebane mod Slagelse.