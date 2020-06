Stenhus Basket College bliver mere internationalt orienteret. Foto: Jesper Nielsen

Stenhus satser internationalt

Lokalsport Nordvestnyt - 26. juni 2020

Både i basketball og badminton bliver Stenhus Sports College mere internationale i det kommende år. Især i pigernes basketball er det nødvendigt for at holde et tilstrækkeligt højt niveau.

- I pigebasket er niveauet i Danmark højt, men der er virkelig få spillere, og det gør det virkelig svært at rekruttere. Selv om vi er i A-gruppen ved U16-EM, er der kun fire U19-hold. I årgang 02-04 er der under 100 spillere i Danmark. Hvis vi vil blive ved med at have basket på højt niveau, er vi nødt til at hente udlændinge, fortæller Trine Tims fra Stenhus Sportscollege.

I basket er det spillere fra Spanien og Bulgarien, der kommer til Stenhus. Her får de den spanske baskettræner Matias Camino Lopez, som skal stå for træningen sammen med træneren fra samarbejdsklubben Team Fog Næstved i basketligaen.

Ifølge Trine Tims vil de nye spillere højne niveauet i Danmark.

- Den ene bulgarer kommer fra et ophold i Italien, men der kunne hun ikke få sin uddannelse. Spillerne kommer fra et højere basketniveau, men det er unge mennesker, der har ambitioner for både sport og uddannelse, og det kan vi tilbyde, siger Trine Tims.

Også på badmintondelen kommer der flere internationale spillere til.

Her fortsætter Stenhus sit samarbejde med Holbæk Badmintonklub, men samtidig indleder man et samarbejde med Roskilde.

- De internationale spillere får mulighed for at spille for Roskilde. Holbæk har haft lidt svært ved at opsluge alle de spillere, vi kunne levere, så det er godt at kunne bruge Roskilde også, siger Maja Liep fra Stenhus.

De internationale spillere skal bo hos værtsfamilier, og det giver et aktuelt hovedbrud.

For lige nu står Stenhus uden værtsfamilie til en 16-årig pige fra Spanien, der skal gå på basket-college.