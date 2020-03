Holbæk-Stenhus kommer stadig til at stille emd fælles hold i 1. division, men de bedste spillere fra Stenhus kommer i fremtiden til også at træne med Team FOG Næstved i ligaen.Foto: Per Christensen. Foto: Per Christensen

Stenhus i samarbejde med Team FOG Næstved

07. marts 2020

Af Christian Dahl

Landstræner Erez Bittmann og Jesper Sørensen har meddelt, at de forlader Stenhus Sportscollege og Holbæk Basketball Klub for at blev tilknyttet Falkonergården i København.

Stenhus er endnu ikke parat med en ny træner, men har snævret feltet ind til to. Til gengæld går sportscollege nu i samarbejde med ligaklubben Team FOG Næstved.

De bedste af unge spillere på Stenhus Sportscollege skal stadig spille i 1. diviison på det fælles hold for Stenhus og Holbæk Basketball Klub. Men fremover vil Team FOG Næstveds træner Arnel Dedic stå for træningen i Holbæk en gang om ugen, og en til to gange om ugen vil den nye Stenhus-træner fylde bilen og køre til Næstved, så de bedste Stenhus-spillere kan træne med basketligaholdet.

Direktør for Team FOG Næstved er glad for det nye samarbejde.

- Der er behov for i dansk basket, at vi udvikler flere talenter, siger direktøren.

Og selv om samarbejdet også skal være en fødekæde til klubben i basketligaen, så vil Andreas Larsen med egne ord være lige så tilfreds med at udvikle spillere til andre hold.

- Vores mål er at uddanne spillerne på så højt et niveau som muligt. Vi kommer aldrig til at kunne tage 10 spillere om året, og nogle bliver måske så dygtige, så de springer vores niveau over og skifter direkte til udlandet, siger Andreas Larsen.

Han lægger ikke skjul på, at han har store forventninger til samarbejdet.

- Der er et utroligt potentiale. Man kan måske snakke om et basketakademi i Aarhus, og så er der Stenhus. Det kan virkelig noget. Der er fuldtidsansat træner, der er gode rammer, og de fleste bor her, så de kan træne to gange om dagen som på high school i USA, siger Andreas Larsen.

På Stenhus glæder man sig også over samarbejdet, der giver eleverne mulighed for at få en smagsprøve på det højeste niveau i Danmark. Og med afskeden med landstræner Erez Bittmann er der tilfredshed med at komme til at arbejde med Team FOG Næstveds Arnel Dedic, som anses for at være fra samme hylde. Desuden ser man frem til ansættelsen af en ny træner, som også kommer til at samarbejde med Holbæk Basketball Klub.

- Han kommer også til at have rollen som træner for holdet i 1. division. Vi kommer til at have vores eget U19-hold og 1. divisionsholdet sammen med Holbæk Basketball Klub. Vi håber så, at klubben også vil lave et U19-hold, siger Maja Liep fra Stenhus.