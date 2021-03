Foto: Per Christensen

Jonas Thomsen var glædeligt overrasket over Svebølle-spillernes form ved første træning tirsdag aften.

Start på træningen med mange spørgsmål

Tirsdag aften var den store træningsstart for de lokale klubber i sjællandsserien og serie 1. Den planlagte sæsonstart er kun uger væk, men det kan ikke lade sig gøre med forsamlingsloftetet på 25, så klubberne ved reelt ikke, hvad de træner frem imod.

Men denne uge er første træning med mulighed for mere end fire spillere og en træner.

Både Tuse i sjællandsserien samt Fårevejle, Svebølle og Raklev fra serie 1 trænede for første gang tirsdag, mens Holbæk United allerede trænede mandag aften.

- Vores spillere så umiddelbart rigtig fine ud på formen i dag, så det ser ud til, at de har fulgt de løbeprogrammer, vi har givet dem. Så det er særdeles positivt, og så må kampformen, timingen og boldfølelsen blive samlet op hurtigst muligt, siger Svebølles træner Jonas Thomsen.

Svært med testkampe

Forsamlingsloftet på 25 gør det svært for klubberne at afvikle kampe med to hold, udskiftere, trænere og dommer. Hos de lokale klubber forsøger man sig med andre løsninger.