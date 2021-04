Stærk forsvarer er tilbage fra skade

Efter seks måneder er Mathias Eilstrup Larsen klar til at vende tilbage til Holbæks 2. divisionshold. Den 21-årige forsvarer, der også ofte benyttes på midtbanen, var lørdag på banen for første gang, siden han blev skadet i oktober. Larsen var lørdag med på Holbæks andethold i serie 1, der spillede 2-2 på udebane mod B.73, Slagelse.

I efteråret blev Mathias Larsen skadet i knæet under en udebanekamp i Thisted - men spillede ugen efter i en 2. divisionskamp mod Dalum, hvor skaden kulminerede. Det viste sig at være en bruskskade.

Den skade kom godt og vel et år efter, at Larsen i oktober 2019 blev skadet i akillessenen under opvarmningen til en kamp mod B93. Det var få uger før, at Larsen i november 2019 skrev under p å en to-årig kontrakt med Holbæk Bold- & Idrætsforening.