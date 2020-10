Jonas Bengtsson og Holbæk i 2. division spiller sæsonen færdig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stadig uklarhed om turneringer

Lokalsport Nordvestnyt - 27. oktober 2020 kl. 15:12 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Holbæk B&I kommer til at spille efterårssæsonen færdig i 2. division i fodbold. Men ellers udskydes fodboldkampene til foråret.

Håndbolden holder fire ugers pause.

Til gengæld er der stor usikkerhed om den lokale sport i øvrigt under de skærpede coronarestriktioner.

Ungdomsrækkerne er fritaget for restriktioner, og de fortsætter efter planen. Men i seniorrækkerne hersker der en del usikkerhed.

I fodbold var rækkerne fra serie 2 og nedefter spillet færdig på nær nogle få udsatte kampe. Til gengæld manglede der to runder i både sjællandsserien med Tuse og i serie 1 med Raklev, Svebølle, Fårevejle, Holbæk United og Holbæk B&I's andethold. De kampe bliver - ligesom de udsatte kampe i serie 2 og nedefter - spillet til foråret.

De to hele runder skal nu spilles inden den planlagte turneringsstart. Det vil sige, at turneringen kommer til at begynde allerede lørdag den 6. marts.

I håndbold er alle kampe de næste fire uger udsat. Turneringen er i fuld gang, og det giver en række kampe, der skal findes nye datoer til. Både Dansk Håndboldforbund og Håndbold Region Øst opfordrer desuden til, at seniorholdene undlader at træne under coronapausen.

Holdturneringen i badminton ser ud til at slippe med en enkelt aflyst runde. Og den er muligvis slet ikke aflyst.

Lørdag skrev Badminton Danmark, at alle holdkampe "formentlig" bliver udsat. Mandag har forbundet lagt nye corona-retningslinjer ud, men det fremgår stadig ikke, om holdkampene kan gennemføres eller ej.

Badmintonkampe spilles som enten single eller double med en eller to spillere samlet på hver sin side af nettet. Den enkelte kamp vil altså ikke overtræde de nye retningslinjer. En holdkamp består dog af 13 enkeltkampe, hvor hvert hold stiller med 10 spillere. Formand for Holbæk Badmintonklub Ole Colberg kender heller ikke svaret. Han afventer en endelig udmelding fra Badminton Danmark, som selv venter på de endelige fortolkninger fra myndighederne.

Også i tennis venter man på myndighederne.

Indendørssæsonen i tennis begyndte i weekenden, og efter planen skal der spilles nye runder både den 7. og den 21. november. De runder er altså i fare for at blive udsat.Ligesom i badminton er der kun en eller to spillere på hver side af nettet i en tenniskamp. En holdkamp består af i alt seks kampe, hvor begge hold stiller med fire spillere.

Til gengæld er der tirsdag morgen kommet svar fra politikerne i forhold til flere andre sportsgrene - i hvert fald for de øverste rækker.

I blandt andet volleyball var der utilfredshed med, at man ikke kunne spille i ligaen, da den ikke blev betragtet som professionel.

Eneste udmelding er nu, at eliterækkerne i alle sportsgrene kan fortsætte.