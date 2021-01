Trek-Segafredos danske sportsdirektør Kim Andersen har besluttet, at det er Mads Pedersen, der skal spurte, når der skal spurtes i Tour de France. Foto: Jacob Kennison

Sportsdirektør: Mads skal spurte

15. januar 2021

I sidste års Tour de France-debut viste den tidligere verdensmester Mads Pedersen fra Holbæk blandt andet overraskende stor styrke i spurterne på et par af etaperne i det store franske cykelløb.

Ikke mindst på Champs-Elysees i Paris, hvor han på den prestige-fyldte sidste etape kun blev slået snævert.

Undervejs på turen rundt i Frankrig var der på holdet en del snak om, hvem der skulle køres for i afslutningerne, og man blev mere eller mindre enige om et rotationsprincip, hvor Pedersen og belgierne Jasper Styven og Edward Theuns skulle skiftes til at køre om en eventuel sejr.

Men ved indgangen til den kommende sæson er det slut med at rotere. Hierarkiet er sat, og det bliver Mads Pedersen, der peges på, hvis situationen er til det.

Det slog Trek-Segafredos danske sportsdirektør Kim Andersen fast i et Zoom-interview med Nordvestnyt og cykelsitet Feltet torsdag eftermiddag.

- Mads har givet mig værktøjet til at tage den beslutning, at der ikke er rotation under Tour de France. Så han skal spurte, når vi skal spurte, fortalte Kim Andersen fra holdets træningslejr i Alicante i Spanien.

Og generelt har den rutinerede sportsdirektør kunnet se Mads Pedersen udvikle sig markant, specielt siden VM-sejren i 2019.

- Man bliver bare en anden cykelrytter, man tror meget mere på sig selv og har meget mere respekt, Når han så oven i købet kørte, som han gjorde i Touren, hvor han ofrede sig og også lavede resultater - og bagefter gik hen og vandt en klassiker, så er han, hvor han vil være. Han kender sig selv og ved, hvad han skal. Han udvikler sig hele tiden, og han har ikke nået toppen endnu. Han er lederen på holdet, stort set, lød vurderingen fra Kim Andersen, der tilbage i 1983 selv i nogle dage kørte i den gule førertrøje i verdens største etapeløb.

Sportsdirektøren glæder sig over, at der nu - med tilgangen af Jakob Egholm fra Holbæk - er fem danskere på det amerikanske World Tour-hold.

- Det er da fedt. Lad os få nogle flere. Det er jo blevet sådan, at næsten alle cykelhold skal have en dansker - ligesom man før i tiden skulle have en columbianer - fordi de kører stærkt. Der bliver jo gjort et formidabelt arbejde hjemme i klubberne i Danmark, hvor vi har en meget stærk træningskultur. Der er ikke noget, der kan slå en dansker ud. Selv som amatørrytter kan man få op til 30-35 cykelløb derhjemme. Det er meget godt klaret af sådan et lille land, lød det anerkendende fra Kim Andersen.

Han ser ikke den store forskel i de træningsmetoder, man bruger nu i forhold til for 10-15 år siden.

- Men man går uhyggeligt meget op i tal nu til dags. Mange ryttere kan ikke afvige fra et fastlagt skema. Jeg kunne godt ønske mig, at der var lidt mere sjov og ballede over træningen. Men nogle er gode til det, og Mads er en af dem, kunne Kim Andersen fastslå med et smil.

Om forhåbningerne for holdet til den kommende sæson, fortalte sportsdirektøren, at målet er at komme i Top 6 på verdensranglisten og at få nogle flere sejre end sidste år.

- Vi skulle gerne op på 20 sejre og have ryttere fra anden række til at vinde noget mere. Den eneste, der vandt, hvad han skulle sidste år var Mads. Vi har et stærkt hold med en gennemsnitsalder på godt 27 år, og vi vil nok i år satse på at køre etape-sejre hjem. I Giro d'Italia bliver det nok begge dele - med Nibali sammenlagt, lød Kim Andersens sportslige forhåbninger fra det sydøstlige Spanien.