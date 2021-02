Klaes Egel Rasmussen fortæller, at Holbæk B&I stadig håber at tilknytte en spiller mere inden forårssæsonen begynder.

Sportschef efter transferdeadline: Vi leder stadig

Det er dog stadig muligt for klubberne at tilknytte amatørspillere og professionelle spillere, der er klubløse. Og det er særligt på en position, at Holbæk er på udkig.