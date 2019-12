Se billedserie Mads Mensah og Anders Zachariassen under VM-finalen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sportsåret i glimt - januar

Vi ser tilbage på sportsåret 2019 i Nordvestsjælland med en række nedslag på nogle af årets højdepunkter.

Her kan du se højdepunkter for januar.

Mensah og Danmark blev verdensmestre Efter 10 kampe, 10 sejre, storspil og overskud bliver de danske håndboldmænd sidst i januar verdensmestre for første gang i historien, da Norge bliver kørt over med en sejr på 31-22 på hjemmebane i Boxen i Herning.

Med på holdet er ikke mindst Holbæk-drengen, Mads Mensah Larsen, der sled sine første håndboldsko i Holbæk Håndboldklub, og i VM-finalen er en af de danske nøglespillere.

Den slidstærke back spiller en stor finale og får sig umiddelbart efter sidste fløjt en ekstraordinær lang krammer af landstræner Nikolaj Jacobsen, som også er Mensahs træner i tyske Rhein-Neckar Löwen.

De rørende billeder går verden rundt, giver tårer i øjenkrogen og bliver hængende lidt ekstra længe på nethinde og i hukommelsen.

- Det var der såmænd ikke så meget hokus-pokus i. Vi var bare begge to så sindsygt glade på hinandens vegne over at det lykkedes at vinde VM. Det er jo ikke bare en måned men i flere år, vi har gået op og ned ad hinanden, så det var noget helt specielt, forklarer Mads Mensah Larsen.

Lammefjorden klar i VM-kulissen Håndboldmændenes VM er i fuld gang i januar, og i Royal Arena, hvor det danske landshold spiller åbningskamp mod Chile, er det HK Lammefjorden med formand Nikolaj Folkersen i spidsen, der står med ansvar og koordinering af de i alt 230 frivillige medhjælpere, som har travlt, mens gruppe D spiller indledende runde.

Og opgaverne i kulissen er mange og forskellige. Nogle er med i Folkersens ledelsesteam, mens andre passer indgang, har ansvar for gulvteamet, for de børn, der skal løbe ind på gulvet sammen med spillerne, flagbærerne, og dem, der skal sørge for oprydning ved spiller- og trænerbænke.

Lammefjordens formand Nikolaj Folkersen og Håndbold Regioon Østs formand Troels Hansen ved VM i København. Foto: Anders Ole Olsen



Og i VIP-loungen har formand for Håndbold Region Øst, Troels Hansen, fået til opgave - blandt meget andet - at være vært for de internationale håndboldledere og repræsentanter, der skal overvære kampene. Og den tidligere formand for HK Lammefjorden ser Danmarks åbningskamp mod Chile som et af de foreløbige VM-højdepukter, hvor han også i pausen får mulighed for at tale med kronprins Frederik.

Emanuel ny træner i HF Kalundborg Holdfællesskabet mellem Raklev og Rørby, HF Kalundborg, ligger allerede i første sæson godt til i toppen af håndboldens kvalifikationsrække. Træner Hans Wartenberg har ført det nye holdfælleskab til en række gode resultater. Men det bliver ikke ham, der skal stå i spidsen for holdet, når sæson nummer to går i gang efter sommerferien.

Det bliver i stedet 43-årige Thomas Emanuel, der i mange år har været en del af HK Lammefjorden.

Thomas Emanuel er ny træner i HF Kalundborg. Foto: Brian Jensen



- Vi har fundet en træner som passer perfekt til det koncept, HFK bygger på, nemlig på sigt at skabe et divisionshold baseret på de mange unge håndboldtalenter som vi har i Kalundborgområdet. Thomas har en moderne tilgang til håndboldspillet, er ikke bange for at satse og eksperimentere og så vil han rigtigt gerne arbejde med de unge spillere, siger Thomas Voss fra HF Kalundborgs styregruppe.

Som spiller nåede Thomas Emanuel at spille ligahåndbold i Helsinge og i Tyskland for Tus Weibern, inden han blev hentet til TMS Ringsted som erstatning for en skadet Brian Jørgensen.

Samme Brian Jørgensen sidder med i HF Kalundborgs styregruppe og har været med til at ansætte Thomas Emanuel.

Med undtagelse af andenholdshåndbold stoppede Thomas Emanuels spillerkarriere i 2012 i 2. division for Lammefjorden.

Tingager skifter til AGF Frederik Tingager fra Tuse er efter et omtumlet år i tysk fodbold tilbage i den danske superliga. I starten af januar skriver den tidligere Holbæk-spiller under på en aftale med den aarhusianske superligaklub AGF, som bliver hans arbejdsgiver frem til sommeren 2021. Den nu 26-årige høje og teknisk dygtige forsvarsspiller kom fra superligaklubben OB til Eintracht Braunschweig i den næstbedste tyske række. Men efter en nedrykning og en fyring af den tyske klubs danske træner, blev betingelserne svære for Tingager, der fik sin kontrakt med Braunschweig ophævet og nu altså er flyttet med kæresten til Aarhus og klar til at spille for træner David Nielsens AGF.

- Det tiltalte mig, at de kendte mine kvaliteter og vidste præcis, hvad jeg står for. Jeg glæder mig meget til de nye udfordringer, siger Frederik Tingager, der har spillet et par træningskampe for AGF mod OB og FC Nordsjælland inden han drager med sin nye klub på træningslejr i Portugal.

Frederik Tingager er skiftet til AGF. Foto: Peter Andersen



Simone skriver kontrakt med Bayern Landsholdsspilleren Simone Boye, der har rødder i Regstrup og har spillet pigefodbold i Jernløse, skriver i starten af januar kontrakt med den sydtyske storklub Bayern München.

Nu 27-årige Boye, der har spillet 55 A-landskampe siden debut'en mod Chile i 2011, skifter fra svenske Rosengård, hvor hun har spillet i to sæsoner efter sine fire år i Brøndby.

Simone Boye har skrevet kontrakt med Bayern München. Foto: Bayern München



- At skrive under med sådan en klub er virkelig en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Simone Boye til Bayern Münchens hjemmeside.

I den tyske Frauen Bundesliga står Bayern München i skyggen af Wolfsburg, der har Pernille Harder på holdet.

Simone Boyes aftale med Bayern München løber frem til sommeren 2022.