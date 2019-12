Se billedserie Fodbold: Raklev-Kalundborg Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sportsåret i glimt - april

Lokalsport Nordvestnyt - 24. december 2019 kl. 10:34

Vi ser tilbage på sportsåret 2019 i Nordvestsjælland med en række nedslag på nogle af årets højdepunkter.

Her kan du se højdepunkter for april.

Ingen tvivl om Raklev-revanche Næsten 550 mennesker er på plads omkring den indbydende kunstgræsbane ved Røsnæshallen sidst i april til det ultralokale opgør i fodboldens serie 1 mellem de blå fra Raklev og de rød-og hvidstribede fra Kalundborg.

Og uanset tilhørsforhold er de fleste tilskuere nok enige om, at hjemmeholdet fortjener sejren på 3-1 efter en kamp, som Raklev i det store hele dominerede.

Sejren på »Ellede Road« er samtidig en kærkommen revanche for sidste efterårs nederlag på 3-1 til Kalundborg i det historiske opgør på Munkesø Stadion. Indtil da havde de to naboklubbers førstehold aldrig stået over for hinanden i en turneringskamp.

I returopgøret i Raklev er det Simon Nielsen, Josvein Sivertsen og Jeppe Merling-Ptersen, der bringer hjemmeholdet foran med 3-0, inden Kalundborgs Frederik Larsen får reduceret.

Topscorer meldt til politiet Fodboldklubben TFC Odsherred taber i april en dramatisk topkamp på hjemmebane mod FA 2000 med 3-4 og får ved samme lejlighed topscorer Yousef Ghani udvist med direkte rødt kort i anden halvleg.

Efter kampen slår angriberen ud efter et par modstandere uden for omklædningsrummet, og siden har danmarksserieklubben af den grund følt sig nødsaget til at bortvise Ghani.

- Vi har sagt pænt farvel til Ghani, det var ikke i vores ånd, siger Odsherreds sportschef, Henrik »Småtte« Pedersen.

Efter en lille uges tid vurderer FA 2000 episoden så alvorlig, at klubben vælger at politianmelde den nu forhenværende Odsherred-spiller. Sagen skal for retten i januar 2020.

Noget overraskende vælger TFC Odsherred, der i et par sæsoner har ligget godt til i danmarksserien, at drosle de sportslige ambitioner ned fra den kommende sæson.

Klubben vi have det sociale sammenhold styrket og vil satse på spillere af egen avl.

Udmeldingen betyder, at de fleste spillere - og trænerduoen Erdogan Aslan og Jan Nielsen - forlader klubben, som har fået grønt lys til at trække trække holdet i danmarksserien og erstatte det med andetholdet, der er rykket op i serie 3.

TFC Odsherred sagde farvel og tak til danmarksserien med nederlag til B1908 sidst i juni.

Holbæk Badminton Klub i forandring Det er i sandhed nye tider for Holbæk Badminton Klub. Sidst i april taber klubbens bedste hold i 2. division den sidste mulighed for at rykke op i den nye turneringsstruktur i 1. division - kvalifikationskampen mod Aabenraa.

Imens er der uro i kulissen, hvor spillerne ikke er helt enige om retningen for klubben - fuld elitesatsning eller ren hyggeklub er yderpunkterne.

En ekstraordinær generalforsamling bliver indkaldt i Holbæk Badmintonhal, hvor den tidligere ungdomsformand Ole Colberg afløser den afgående Claus Vognsen som formand for en ny bestyrelse.

På trænerfronten ansættes Peter Mørk og Thomas Laybourn, der er tidligere verdensmester i mixeddouble med Kamilla Rytter Juhl.

Og ikke længe efter får Holbæk Badminton Klub alligevel chancen i landet næstbedste række, da den jyske klub Langhøj må trække sig.

Inden længe får badmintonklubben tilmed ny hjemmebane i Holbæk Sportsby.

Jesper Hansen sikrer OL-plads - igen Noget tyder på, at skydebanen i Al Ain i de Forenede Arabiske Emirater er et godt sted at komme for skeetskytten Jesper Hansen fra Svebølle.

I hvert fald sikrer den tidligere verdens- og europamester her for anden gang Danmark en OL-plads i skeetskydning, da han midt i april bliver nummer to i sæsonens anden World Cup-afdeling.

I årets anden World Cup-afdeling er der to kvotepladser på spil, og da finalefeltet til sidst er reduceret til Jesper Hansen og Mansour Al Rashedi fra Kuwait, er Svebølle-skytten allerede sikker på OL-pladsen.

- Så gik luften lidt ud af ballonen. Målet for hele sæsonen var nået, siger Jesper Hansen.

Det var på samme bane, at Jesper Hansen sikrede Danmark en kvoteplads til de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016. Midt i november bliver Jeper Hansen så helt som ventet udtaget til OL i Tokyo. Svebølle-skyttens tredje OL i træk.

Victor vinder EM-guld Holbæk Musool Taekwondoklub sætter sin tydelige signatur ved EM i taekwondosportens teknikdisciplin i den tyrkiske ferieby Antalya i starten af april.

Først vinder junior-udøveren Victor Frisch Schultz EM-guld i Junior Herrer Team under 17 år sammen med sine teamkammerater på holdet, der kalder sig Team Gutterne.

Og dernæst vinder Holbæk-klubbens stærkeste kort, Nikolai Kronborg EM-sølv sammen med sit nye og uprøvede team fra Herlev, hvor Kronborg i øvrigt også står på medlemslisten.

Den danske trio hører til blandt de bedste danskere individuelt, og med kun fire ugers træning stiller de op som team og når finalen mod Tyrkiet, som vinder EM-titlen knebent.

Et motiverende godt resultat for Kronborg og teamet, der ser frem til VM i teknik, Poomsae, der skal afvikles på hjemlig grund i Herning i maj 2020.