Matias Camino Lopez er den næste cheftræner for Holbæk-Stenhus i 1. division.

Spansk træner tager over på Stenhus

Lokalsport Nordvestnyt - 16. april 2020 kl. 09:41 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenhus Sports College har fundet afløserne for de sidste par sæsoners trænere for basketballtalenterne, der spiller i 1. division. Den danske landstræner Erez Bittman og Jesper Sørensen er taget fra Holbæk til Ajax København Sportsgymnasium, og derfor har Stenhus været på trænerjagt. Valget er faldet på den spanske træner Matias Camino Lopez, der samtidig skal indgå i et tæt samarbejde med ligaklubben Team FOG Næstved.

Lopez befinder sig i øjeblikket hos Real Betis Baloncesto, hvor han er assistenttræner for U18-holdet og headcoach for U15-holdet. Men 28-årige Lopez har et glimrende kendskab til dansk basketball. Han har i flere sæsoner været assistenttræner i Hørsholm, hvor han også var sportsdirektør for ungdomsprogrammet. Desuden har han i flere omgange været ungdomslandstræner.

- Først vil jeg gerne sige, at jeg er rigtig glad for at komme tilbage til Danmark. Jeg har haft en af mine bedste oplevelser som træner i Danmark, så det er en stor ære at træne et vigtigt basketprogram som Stenhus Basketball College, lyder det fra Lopez, der tiltræder som akademi-træner for en to-årig periode.

Maja Liep, der er leder af Stenhus Sports College, er klar til at byde de nye trænere velkommen.

- Vi glæder os over at have fået en så kompetent ungdomstræner som Matias Camino, som vi ser frem til at lave et megasejt sportsligt produkt sammen med. At vi kan knytte Team FOG Næstved og Arnel Dedic til vores basketball-program, ser jeg som en stor gevinst for både Stenhus, Team FOG og ikke mindst vores unge talenter, siger hun.