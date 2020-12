Holbæk i blå trøjer spiller i 2. division i fodbold i denne sæson. Men hvilken række spiller de mon i til efteråret? Foto: Per Christensen

Spå om sporten 2021

Lokalsport Nordvestnyt - 01. januar 2021 kl. 00:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Godt nytår.

Vi håber, at I alle kom godt ind i det, og sportsredaktionen på Nordvestnyt håber også, at vi får et mere normalt sportsår, end 2020 gik hen og blev.

Helt normalt bliver det selvfølgelig ikke med OL og mændenes fodbold-EM på ulige år, håndboldpause i januar og februar, udskudt fodboldstart og en række andre ting.

Vi håber dog stadig, at vi overvinder coronaen og får afviklet årets sportsbegivenheder. Og så må vi glæde os over en sportssommer, der flyder over med begivenheder - også selv om det går ud over det danske kvindelindshold i fodbold, hvor Simon Boye, Pernille Harder og resten af stjernerne må vente til 2022 med at spille EM-slutrunde.

Helt som sædvanligt har vi lavet 12 spørgsmål om det kommende sportsår set fra Nordvestsjælland, og vi indbyder alle læserne til at forsøge sig som spåmænd og -koner.

Vi skal selvfølgelig rundt om OL, hvor nogen håber på kvalifikation og andre på medaljer. Vi når også rundt om Tour de France og PostNord Danmark Rundt i cykling, og så kigger vi naturligvis på de bedste lokale hold i håndbold og fodbold.

Der er ingen begrænsninger i brug af kaffegrums, krystalkugler, Google, horoskoper og familiemedlemmer, når svarene skal findes.

Reglerne er simple. Der er 12 spørgsmål, som skal besvares med 1, X eller 2. Hver person kan deltage en gang, og vi giver en flaske rødvin per rigtigt svar til den, der har flest rigtige.

Man plejer at skulle ramme mellem otte og ti rigtige for at vinde. Er der flere, der deler førstepladsen, så trækker vi lod om præmien.

Og så skal vi understrege over for tips-entusiasterne, at man i Spå om sporten tipper uden garderinger.

For at deltage skal du klikke på dette link og udfylde svarskemaet. Sidste frist er torsdag den 14. januar klokken 18.45 - altså et kvarter før åbningskampen ved mændenes VM i håndbold.

Held og lykke.