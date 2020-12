Spå om sporten 2020

Spørgsmål og svar 2020

1:Jesper Hansen fra Svebølle er kvalificeret til OL i skeetskydning. Hvordan går det for den tidligere verdensmester?1: Han får medaljeX: Han går i finalen, men får ikke medalje2: Han når ikke finalen2:Den tidligere landsholdsanfører Christian Poulsen fra Asnæs er assistenttræner i Ajax Amsterdam. Hvad er hans jobsituation 1. september?1: Assistenttræner i Ajax AmsterdamX: Cheftræner i Superligaen2: Andet3:Fodboldspilleren Simone Boye fra Regstrup skiftede i vinter til Bayern München. En lang skadespause har betydet, at hun efter 55 landskampe har mistet sin landholdsplads. Hvor mange officielle landskampe spiller hun i 2020?1: 0-2X: 3-42: Mindst 54:Det danske herrelandshold i håndbold har formodentlig holbækkeren Mads Mensah Larsen med, når det gælder EM i januar og siden OL. Hvordan går det Danmark?1: Danmark vinder mindst en guldmedaljeX: Danmark får to medaljer, men vinder ikke guld2: Danmark får højst en medalje og ingen af guld5:Sidst Holbæk B&I var i 2. division, lykkedes det ikke at vinde en eneste af de otte udekampe i nedrykningsspillet mod hold vest for Storebælt. Til gengæld vandt holdet syv ud af otte hjemmekampe mod vestholdene. Hvordan kommer det til at gå Holbæk i forårets seks kampe mod vesthold?1: Holdet får nul eller en sejrX: Holdet får to eller tre sejre2: Holdet får mindst fire sejre6:Kalundborg Kommune er igen i denne sæson uden et divisionshold i håndbold, mens HF Kalundborgs mænd og Løve-Høngs både mænd og kvinder ligger i kvalifikationsrækken. Hvordan ser det ud i 2020-sæsonen?1: Kalundborg Kommune har divisionshold for både kvinder og mændX: Kalundborg Kommune har mindst et divisionshold for enten kvinder eller mænd, men ikke begge køn2: Kalundborg Kommune har stadig intet divisionshold7:I kvindernes kvalifikationsrække i håndbold ligger Lammefjorden, Odsherred, Løve-Høng og Holbæk/Jernløses andethold i samme pulje. Hvilket hold slutter bedst?1: LammefjordenX: Løve-Høng2: Odsherred eller Holbæk/Jernløse8:Tuse i Sjællandsserien lukkede i efteråret mål ind i alle kampe og scorede selv i alle på nær en. I hvor mange af forårets 11 kampe scorer begge hold?1: Nul-treX: fire-syv2: Mindst otte9:Svømmeren Mathias Rysgaard fra Kalundborg forsøger at kvalificere sig til OL i 100 meter fri. Hvordan går det ham?1: Han kommer ikke til OL i 100 meter friX: Han kommer til OL i 100 meter fri, men når ikke finalen2: Han kommer til OL i 100 meter fri og når finalenSpørgsmålet udgår, da OL blev udsat til 2021.10:Det danske herrelandshold i fodbold har hjemmebane i de tre gruppekampe ved EM til sommer. Hvordan går det Danmark i de tre kampe.1: Danmark får nul-to pointX: Danmark får tre-fem point2: Danmark får mindst seks point11:Verdensmesteren i landevejscykling, Mads Pedersen fra Tølløse, skal i 2020 for første gang køre Tour de France. Hvordan kommer det til at gå ham?1: Han kommer i top 5 på mindst en etapeX: Han kommer i top 10 på mindst en etape, men når ikke top 52: Han slutter uden for top 10 på samtlige etaper, han deltager i12:Fårevejle, Raklev, Holbæk United og Holbæk B&I’s andethold ligger alle i pulje 2 i mændenes serie 1 i fodbold. Hvilket af de fire hold scorer flest mål i forårets 11 runder?1: RaklevX: Holbæk United eller Holbæk B&I2: Fårevejle