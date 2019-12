Det lykkedes ikke for HF Kalundborg at rykke op sidste sæson. Foto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Spå om sporten 2019 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spå om sporten 2019

Lokalsport Nordvestnyt - 31. december 2019 kl. 08:45 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 rigtige skulle der til for at vinde Spå om sporten 2019.

Den dygtige vinder er Pernille Funcke fra Regstrup, og hun har dermed vundet 10 flasker rødvin.

- Jeg bor i Regstrup, så spiller jeg håndbold, og en af mine daglige rutiner er at læse jeres lokalsport-nyheder for Nordvestsjælland, fortæller Pernille Funcke, der også beskriver sig selv som et konkurrencemenneske.

For andet år i træk kom redaktionen i problemer med et spørgsmål om pokalturneringen i håndbold. I spørgsmål 11 bad vi jer forudsige, om det blev et herre- eller et kvindehold, der nåede længst i pokalturneringen. For at være sikre på, at alle kampe i runderne inden jul var spillet, satte vi 16. december som skæringsdato. Men skæbnen ville, at Lammefjordens mænd netop spillede deres kamp i tredje runde den 16. december. Så om morgenen var der et herrehold og nul kvindehold tilbage, men om aftenen var der bare nul hold tilbage, og sidste herre- og kvindehold var røget ud i samme runde. Altså reelt var 1 det rigtige svar om morgenen, og X var det rigtige svar om aftenen.

Alle tvivlstilfælde afgøres af redaktionen, og her er det besluttet, at det rigtige svar er X: At det sidste herrehold og kvindehold røg ud i samme runde. Ikke mindst fordi ånden i spørgsmålet var antallet af runder og ikke en dato.

Den afgørelse skal vinderen Pernille Funcke være glad for. Med 1 i stedet for X som rigtigt svar, ville hun nemlig kun have ni rigtige, mens den tidligere håndboldtræner Claus Hillemann fra Jyderup i stedet ville vinde med 10 rigtige.

Pudsigt nok spillede Pernille Funcke i foråret et par kampe på Jernløses hold i håndboldens kvalifikationsrække, mens Claus Hillemann vikarierede som træner for holdet.

Der var i alt seks dygtige tippere, der endte på ni rigtige, men af dem var det kun Claus Hillemann, der havde tippet 1 i spørgsmål 11. Fire havde ligesom vinderen tippet X, mens der var et enkelt 2-tal.

De seks, der deler andenpladsen er Claus Hillemann, Jyderup, Lene Kildegaard, Ugerløse, Mogens Hansen, Holbæk, Mikkel Langetoft-Nielsen, Holbæk, Rasmus Jensen, Slagelse, og Leif Graversen, Jyderup.

Blandt de 13, der deler tredjepladsen, havde ingen tippet 1 i spørgsmål 11.

Og skulle nogen undre sig over, hvordan Pernille Funcke havde held til at ramme 10 rigtige, løfter hun gerne sløret.

- Jeg tænker jeg har taget afsæt i de tidligere artikler jeg har læst på Nordvestnyt og ellers bare fulgt min mavefornemmelse, lyder forklaringen fra årets vinder.

Når vi kommer ind i det nye år, ligger der 12 nye spørgsmål og venter her på sn.dk/lokalsport.

Igen i 2020 er der en flaske rødvin per rigtigt svar til vinderen.