Sonni udpeget til talentchef

Sonni Larsen fra Kalundborg har været U19-træner i Sønderjyske i nogle måneder. Nu har klubben udpeget ham til talentchef.

Lokalsport Nordvestnyt - 16. september 2020 kl. 11:49 Af Anders Vestergaard

Sonni Larsen fra Kalundborg tog før sommeren til Sønderjyske for at blive U19-træner. Det er gået så godt, så klubben nu har udpeget ham til talentchef.

Sønderjyske ligger i ligaen på herresiden og har et hold i 1. division hos kvinderne. Sonni Larsen skal fortsætte som U19-træner, ligesom han er tilknyttet Team Haderslev KFUM og TalentCenter Haderslev, og nu får han altså det overordnede ansvar for talentudviklingen.

- Vi har haft ham nogle måneder, og vi har fået en rigtig god opfattelse af ham. Han har et godt håndboldhoved, han er hårdtarbejdende, og han brænder for talentudviklingen i området. Med den her løsning bliver vi skarpere på talentudviklingen i det nordlige Sønderjylland, og samtidig kan vi intensivere udviklingen i Sønderborg-området, siger sportsdirektør Simon Hajdu Lindhardt til Sønderjyskes hjemmeside.

- Han er virkelig en kapacitet på talentområdet, og det vil også gavne de talentfulde spillere, at der bliver holdt et skarpt øje med dem. Han vil have føling med deres udvikling, og han kan sammen med trænerteamet vurdere, hvem der kan bidrage til SønderjyskE's ligahold i både kamp og træning. De unge, der står på vippen til ligaholdet, vil desuden kunne blive matchet på et højt niveau på vores stærke U19-hold, hvor vi samler de bedste fra regionen, siger Simon Hajdu Lindhardt til hjemmesiden.

Og Sonni Larsen ser frem til sine nye udfordringer.

- Det er en spændende opgave, som jeg ser meget frem til. Jeg er hurtigt faldet godt til i klubben, og klubberne (HF Sønderborg, Team Haderslev KFUM) og TalentCenter Haderslev, hvor jeg har min daglige gang, har taget rigtig godt imod mig. Nu får jeg yderligere mulighed for at udforske håndbolden i landsdelen, og det bliver spændende at være med til at skabe det, der skal være en fødekæde op til Sønderjyskes førstehold, siger Sonni Larsen til Sønderjyskes hjemmeside.

Kalundborgenseren har trænerfortid i Raklev, Ajax og Stenhus og desuden er færøsk landstræner.