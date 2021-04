Solrød knuste Tuse med 5-0

Smilene var store hos oprykkerne i sjællandsserien Solrød FC, der lørdag endelig fik lov til at dyste om point på græs. Det var ganske vist på udebane, og på kunstgræsbanen i Tuse, men det lod ikke til at genere gæsterne. Efter pauseføring på 1-0 tog Solrød-mandskabet hjem med en sejr på 5-0, der sender holdet op på andenpladsen i tabellen.

Solrød tegnede sig for den eneste scoring i en ganske tempofyldt og jævnbyrdig første halvleg. Efter en halv times spil drejede Rasmus Lytsen flot bolden op i trekantsammenføjningen med venstrebenet. Et kvarter inde i anden halvleg øgede gæsterne til 2-0 på et hjørnespark, som Andreas Dittler headede ind, og den scoring tog modet fra hjemmeholdet. 10 minutter senere fik Mads Walker en friløber og scorede sikkert, og yderligere 10 minutter senere gjorde Christoffer Teigland det til 4-0, da han scorede fra højre side af straffesparksfeltet.