Se billedserie Turneringsleder Brian Madsen kunne se et søskendepar vinde. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Søskende-succes på Kirsebærholmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søskende-succes på Kirsebærholmen

Lokalsport Nordvestnyt - 22. juni 2020 kl. 15:50 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søskendeparret Mads og Line Toft Hansen fra henholdsvis Københavns Golf Klub og Hillerød Golf Klub strøg helt til tops i hver sin turnering, da Holbæk Golfklub i weekenden var vært for de traditionsrige eliteturneringer Mågepokalen og Rosenpokalen.

Især Line Toft Hansen var helt suveræn i slagspilsturneringen, hvor 18 spillere var med. Hillerød-golferen, der netop er blevet professionel og har spillet sig til en plads på Ladies European Tour via tourskolen, vandt med en total på 206 slag, fire slag under par. Det var hele 16 slag færre end nummer to Iben Thaysen Sass Hvass fra Smørum Golfklub.

Line Toft Hansen vandt som 13-årig vandt sin første turnering nogensinde, da hun i 2013 var med i Rosenpokalen for første gang, og i weekenden vendte hun så stærkt tilbage med et slagforbrug på henholdsvis 68 og 69 slag i lørdagens to første og regnfyldte runder, mens hun kom rundt i 69 slag i søndagens solbeskinnede tredje runde. På grund af coronakrisen har Line Toft Hansen stadigvæk sin første start på Ladies European Tour til gode.

Holbæks Anne Sofie Madsen klarede ikke cuttet og sluttede tredjesidst.

Line Toft Hansens bror Mads Toft Hansen tog sig af sejren i mændenes Mågepokalen, men han måtte slide lidt mere for sejren end søsteren.

Mads Toft Hansen brugte 201 slag på de tre runder, ni slag under par og et enkelt slag færre en nummer to, Peter Staalbo fra Korsør Golf Klub.

Mads Toft Hansen, der spiller for Københavns Golf Klub kom rundt i henholdsvis 66 og 68 slag i lørdagens to runder, mens han i søndens finalerunde brugte 67 slag.

Der var 61 deltagere til start, og blandt dem blev Alexander Kristensen bedst af de fire deltagende Holbæk-spillere med en total for de tre runder på 218 slag.

Holbæk Golfklubs Rasmus Otto Jensen og Alaxander Bech blev henholdsvis nummer 33 og 34, mens Marco Bruno-Linby sluttede som numme 55.

Mågepokalen er ikke vundet af en lokal spiller siden John Axelsen i 2013.