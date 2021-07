William Bjerregaard Jakobsen er ny dansk mester i snokker og kan derfor deltage i både EM og VM.

Snookerkomet fra Holbæk tog sit første danske mesterskab

Lokalsport Nordvestnyt - 13. juli 2021

Af Brian Jensen

Der blev hævet øjenbryn, da holbækkeren William Bjerregaard i weekenden blev dansk mester i snooker. For der er tale om intet mindre end et magtskifte med den nye 19-årige DM-vinder. Jakobsen begyndte allerede som seksårig at spille keglebillard, men tog så en lang pause, inden han skfitede til snooker. Og efter lidt mere end et år i snooker-disciplinen kan han altså kalde sig for dansk mester.

Faktisk kunne DM-overraskelsen godt lures på forhånd. For i maj lykkedes det for William Bjerregaard at vinde en Master-turnering i Odense - som den første ikke-elite spiller.

- Jeg er faktisk den yngste, der både har vundet et grand prix og DM, fortæller Jakobsen, der i finalen i Odense slog Jakob Lund Andersen fra Århus med 4-0 i frames.

Jakob Lund Andersen nåede også frem til DM-finalen - efter blandt andet at have ekspederet 20 danske mesterskaber ud af turneringen. Andersen besejrede på sin vej til finalen den forsvarende danske mester, Daniel Kandi.

William Bjerregaards vej til finalen gik blandt andre over nummer et på ranglisten, Per Micki Christensen, der blev besejret med 3-2, og den femdobbelte danske mester, Allan Norvark, med 3-1 i semifinalen.

I selve finalen var holbækkeren bagud med 2-3 - og da der spilles til fire i finalen var han maksimalt presset. Men det lykkedes at vende opgøret og vinde med 4-3.

- Jeg tror, at det kom som en overraskelse for mange. Jeg tror, at folk er overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Jeg har åbenbart et talent, for efter et år kan jeg slå folk, der har spillet i 8-10 år, siger Jakobsen, der stadig er lidt af en træningsnarkoman.

- Tidligere trænede jeg 45 timer om ugen. Nu træner jeg mellem 70 og 80 timer per uge, primært i Asnæs og i København.

Jakobsen ser nu frem mod U21-EM i Portugal til oktober. Men han kan på grund af DM-titlen forvente flere rejser til internationale turneringer. Den regerende danmarksmester kan nemlig selv vælge hvilke af de internationale turneringer han vil deltage i.

- Jeg tager med til alle de turneringer, jeg kan. Der er mulighed for både EM og VM, og jeg tager med til alt det, jeg kan komme i nærheden af. Afhængig af økonomien, understreger den 19-årige danmarksmester.

En pudsig detalje fra finale-ogøret er, at Williams mor ikke kunne sidde stille under de mange spændende momenter og nåede at gå mere end 9000 skridt i klubben undervejs i finalen.