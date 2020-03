Holbæk/Jernløses kvinder vandt senest på hjemmebane over Herlev/Hjorten, men må afvente HRØ?s beslutning om, hvordan sæsonen skal slutte. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Slut for håndbold i denne sæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slut for håndbold i denne sæson

Lokalsport Nordvestnyt - 13. marts 2020 kl. 12:30 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I bestræbelserne på at forhindre spredning af Covid 19-virus lukkede stort set hele sportsverdnen ned onsdag med aflysninger af al aktivitet i de kommende 14 dage.

Blandt andre Dansk Håndboldforbund og de regionale forbund aflyste i fællesskab alle kampe i samtlige rækker fra ligaen og ned til de mindste børn.

Og nu er Region Håndbold Øst gået skridtet videre og har i en mail til samtlige klubformænd givet besked om, at håndboldsæsonen reelt er slut en lille måneds tid før planlagt.

»Det er et faktum, at turneringen fra 2. division og nedefter sluttede onsdag den 11. marts 2020 klokken 23.59. Der bliver ikke spillet flere puljekampe«, står det at læse i en del af mailen fra HRØ, som samme sted varsler snarlig besked til klubberne om, hvad der skal ske fremadrettet i forhold til for eksempel op- og nedrykningsspørgsmål.

»Hvordan det forholder sig med op- og nedrykning mellem rækkerne, og hvordan det forholder sig i forhold til afsluttende kampe, vil de kommende dage bringe en afklaring på. Vi melder ud, så snart, der er nyt på området«, lover administrationschef i HRØ, Per Jensen, i den skriftlige besked til klubberne.

Cheftræner for Holbæk/Jernløses kvinder i 3. division, Jano Wad, ærgrer sig, men forstår på den anden side godt håndboldforbundets skridt.

- Vi skal jo først og fremmet passe på os selv og hinanden, så det er fint nok, at de tager den beslutning. Men sportsligt er det rigtigt ærgerligt. Jeg havde håbet på, at vi kunne få lov til at spille kampen mod Hvidovre for at få afklaret, hvem, der eventuelt skulle spille oprykningskampe. men nu må vi se, hvordan, de griber det an, siger Holbæk/Jernløses træner, der håber at kunne samle spillerne til udendørs løbeture, så formen kan holdes ved lige.

Hos Odsherred oprykkere i kvindernes kvalifikationsrække, har træner Christian Iversen fuld forståelse for forbundets beslutning.

- Det er fint. Vi vil jo allerhelst have spillet kampene, men- havde jeg nær sagt - selvfølgelig ikke med livet som indsats. Nu er det et spørgsmål, hvordan forbundet griber det an, og hvad der er mest retfærdigt. Hvis de bare stopper turneringen, er der jo for eksempel problemer med, hvor mange kampe de forskellige hold har tilbage. Det er spænedende, og vi håber selvfølgelig på at kunne blive i rækken, siger Christian Iversen.

FK Odsherreed ligger tredjesidst i kvalifikationsrækken og havde efter planen tre kampe til at spille sig væk fra nedrykningspladserne.

I HK Lammefjorden er kvinderne i samme række tophold og rykket direkte op i 3. division som situationene er lige nu.

- Sæsonen er jo slut, og vi kan så ikke indhentes. Men i klubben siger vores ledere, at vi i første omgang må afvente forbundet afgørelse. Meget kan ske, så vi tør ikke sige noget. Vi vil helst spille kampene, men skulle det ende med, at vi rykker op, mangler vi jo festen i omklædningsrummet, det er en lidt fesen fornemmelse og en mærkelig situation, lyder det fra cheftræner Dan Christiansen.