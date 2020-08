Slidsomt pokal-exit i Svebølle

Nogenlunde som ventet blev tredje runde af pokalturneringen også den sidste i denne omgang for Svebølles oprykkere i fodboldens serie 1, der torsdag aften mødte et velspillende danmarksseriehold fra Ledøje-Smørum og tabte med 0-3 på Svebølles Stadions knastørre bane.

I stort set resten af kampen spillede Svebølle med ryggen mod muren, men lykkedes dog at komme til et par muligheder i løbet af anden halvleg. Og det var en af de ting spillende træner Jonas Thomsen hæftede sig ved umiddelbart efter kampen.

- Det var en god kamp for os. Vi ville holde os inde i kampen så længe som muligt og lure på en omstilling. Og fysisk og arbejdsmæssigt var vi rigtig godt med, og vi skabte da et par chancer til at det kunne være blevet spændende. Men fair nok, det var et godt hold, vi mødte, sagde den spillende Svebølle-træner.