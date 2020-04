Skrivebordsdom sender Holbæk i 1. division

Sidst Holbæk rykkede op blev det fejret efter alle kunstens regler, men denne gang må klubben vente, til man igen må samles.

Lokalsport Nordvestnyt - 17. april 2020 kl. 19:36 Af Christian Dahl og Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der manglede en enkelt runde i mændenes 2. division i tennis, da corona-faren lukkede Danmark ned. Nu har Dansk Tennis Forbund besluttet, at turneringen stopper, og den nuværende stilling afgør op- og nedrykning.

Det betyder, at Holbæk rykker op i 1. division. Holdet har vundet samtlige holdkampe i 2. division, men det prekære ligger i, at Næstved/Ringsted på andenpladsen også har vundet samtlige holdkampe.

De to hold skulle have mødt hinanden i en altafgørende kamp i Holbæk den 14. marts, men den bliver altså ikke spillet. I stedet rykker Holbæk op, da de har vundet 34 af de 36 enkeltkampe, mens Næstved/Ringsted »kun« har vundet 33.

- Næstved/Ringsted har også vundet alle deres kampe sikkert, så det var ikke afgjort på forhånd. Det var en 50/50-kamp. Det er tennis, og der er gode spillere på begge hold, så en skade til en spiller kunne ændre alt. Det var helt uforudsigeligt, siger Holbæks klubchef Carsten Højerslev.

Men selv om der er stor respekt for Næstved/Ringsted, så mener han også, at Holbæks oprykning er fortjent.

- Rent sportsligt synes jeg, spilerne har fortjent at rykke op. Det er ikke noget, vi får forærende som Danmark til EM i 1992. Holbæk har mange gange stået i den modsatte situation, hvor det har været close, close, og det bliver afgjort på en enkelt match tie break, siger Carsten Højerslev.

Han ærgrer sig dog over, at Holbæk ikke afgjorde det på banen.

- Det er ærgerligt, at vi ikke får spillet den afgørende match, det havde vores spillere også sat sig op til. Det plejer at være hyggeligt. Vi ønsker, at Næstved/Ringsted rykker med op næste sæson. Men vi glæder os over, at vores hold har været så stærkt, så vi har været i stand til at vinde alle kampene meget sikkert. Det er velfortjent, men en ærgerlig måde, siger Carsten Højerslev.

Han forudser dog en svær sæson for både Holbæk og Næstved/Ringsted, som skal slås med nogle meget stærke nedrykkere næste sæson.

- Det bliver svært og hårdt i 1. division, det er der ingen tvivl om. Men de er klar. Nogle gange ser man, at et hold lige skal være runner up et par gange, før det rykker op. Det har vi været ude i et par gange, siger Cartsen Højerslev, so dog også har ambitionerne på længere sigt på plads.

- Der er grobund for ambitioner på længere sigt. På den korte bane skal vi blive i 1. division. Men måske med spillertilgang kan vi drømme om at rykke i elitedivisionen. Men det er ikke lige nu . Hvis vi som klub skaber et talentmiljø og får flere spillere på Stenhus Sports College og lokal støtte, så er der ikke noget i vejen for, at vi kan skabe et miljø, hvor det er muligt, siger Carsten Højerslev.

Holbæks mænd er også udendørs rykket op i 1. division, men det er usikkert, om udendørsturneringen når at komme i gang inden sommerferien. Carsten Højerslev har dog et håb om, at tennis kan være en af de første sportsgrene, der får lov at gå i gang.

- Det der fylder mest, er den kæmpe skygge, der ligger over sporten. Med coronaen bliver sporten selvfølgelig sekundær, men det er noget af det, der er med til, at holde humøret oppe. Det er en af de ting, vi vil tilbage til. Det er lige på trapperne med en udmelding om, hvad der sker med idrætten. Og i tennis kan du nærmest kun smitte via boldene. Det kan man løse ved at spille med handsker og kun serve med egne bolde, siger Carsten Højerslev.

Sidste gang, Holbæk rykkede op, blev det fejret på behørig vis, men det må vente denne gang.

- Men spillerne har sagt, at vi holder en kæmpe fest, siger Carsten Højerslev.

Må bøje sig for beslutning Johannes Hemmingsen, der er holdansvarlig for Næstved/Ringsted, er ærgerlig over, at det ikke blev muligt at spille den imødesete oprykningsfinale.

- Vi var klar til den helt store finale, og der var tale om at lave en sjov begivenhed ud af kampen, men vi må bare bøje os for forbundets beslutning. Lad mig sige det på den måde, at rent egoistisk er det lidt irriterende, men set i det store billede er det ikke så vigtigt, siger Johannes Hemmingsen, der håbede til det sidste.

- Der har også været et scenarie i 1. division, som blev afgjort så tæt som vores. Her var det en nedrykning, og jeg havde da håbet, at man kunne spille de her finalekampe før eller siden, men sådan blev det altså ikke, siger Johannes Hemmingsen.

- Det er måske også fair nok, at det er Holbæk, der rykker op, tilføjer han.