Skrækkelig eftermiddag på Amager

Kampen var flyttet til kunstgræsset i Sundby Idrætspark, hvor Fremad Amager normalt spiller, men det tog ikke lang tid for B93 at finde sig hjemme. Allerede i det første minut bragte Jeppe Erenbjerg B93 foran på kampens første angreb.

I det sjette minut gjorde Mican Atici det til 2-0, og i det 13 minut var det kun en kendelse for hånd på bolden, der forhindrede B93 i at score til 3-0.

Det var dog en stakket frist, for allerede i det 17. minut scorede Jeppe Erenbjerg sit andet mål, da han gjoprde det til 3-0.

4-0 på under en halv halvleg.

Malte Sjørslev fik pyntet på stillingen, da han scorede via stolpen på et godt indlæg fra Mads Bobjerg Larsen.