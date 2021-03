Holbæk-anfører Ferdinand Bangsgaard vil bruge skadespausen på at snuse til trænergerningen. Foto: Svend Erik Hansen

Skadet anfører om trænertjans: Fin mulighed

Lokalsport Nordvestnyt - 24. marts 2021 kl. 13:38 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk-anfører Ferdinand Bangsgaard får ikke mange opløftende nyheder fra lægestaben i forbindelse med den knæskade, som anføreren pådrog sig i en træningskamp mod Slagelse i februar.

Efter tvivl om skadens omfang har den 27-årige midtbanespiller været til adskillige undersøgelser og kan i det mindste glæde sig over, at de mange læger er ved at have styr på processen.

- Jeg mangler stadig at få taget røntgen i Glostrup, men det positive er, at det ser ud som om det kan klares i en operation, siger Bangsgaard, der forventer at komme under kniven i slutningen af april eller i begyndelsen af maj.

Bangsgaard, der tidligere har været hos FC Roskilde, har kun få måneder tilbage af kontrakten med Holbæk, der udløber den 30. juni. På trods af knæskaden har Bangsgaard dog udsigt til at tilbringe resten af forårssæsonen på græs med holdkammeraterne. Han er nemlig blevet tilknyttet 2. divisionsholdets trænerteam, hvor han skal hjælpe cheftræner Lars Feist og assistenttræner Danijel Djekic.

- Det er en fin mulighed for at få lov til at snuse til det. At være bindeled mellem truppen og trænerteamet passer mig meget godt, jeg tror at jeg kan bidrage med nogle af de ting jeg har lært, og jeg har haft en lang uddannelse som spiller, siger Bangsgaard, der også kan bruge erfaringerne fra det civile liv.

- Og jeg er lærer-uddannet og har arbejdet på skole- og dagsbehandlingstilbud i de sidste fire år. Jeg tænker, at jeg kender truppen godt, og at de nu skal til at lære mig at kende i en anden rolle, lyder det fra Bangsgaard.

