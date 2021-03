Anfører Ferdinand Bangsgaard er skadet, og lørdag blev Holbæks midtbane tilføjet endnu en skade og en karantæne. Foto: Anders Vestergaard

Skader og karantæne giver midtbanekvaler

Lokalsport Nordvestnyt - 08. marts 2021 kl. 15:14 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Midtbanen hos Holbæk så ud til at være det måske stærkest besatte område på holdet. Men efter blot en enkelt kamp i sæsonen ser det anderledes sort ud.

Jeppe Illum fik bestemt ikke ros for sin udvisning i lørdagens kamp mod B93, der giver ham karantæne. Han fik sin anden advarsel for at rive en modspiller omkuld i en relativt ufarlig situation i den afgjorte kamp.

- Det er utilgiveligt at lave sådan noget, og det ved Jeppe godt. Han har sagt undskyld til spillerne, siger Lars Feist.

Tidligere i kampen måtte Nikolaj Frandsen udgå med en skade. Det er endnu for tidligt at sige, hvor alvorligt det er, men 'Holbæk risikerer at måtte undvære to af sine tre startende midtbanespillere fra premierekampen.

Samtidig må de undvære anfører Ferdinand Bangsgaard, som heller ikke var med i kampen mod B93.

Anføreren er i forvejen skadet, og udsigterne til at få ham tilbage på banen er ikke gode.

Han blev skadet i træningskampen mod Slagelse den 6. februar og har været ude siden.

- Det føltes ikke så slemt, men det var det åbenbart, siger Ferdinand Bangsgaard.

Han afventer at få en ekstra vurdering af skaden på Bispebjerg, men det ser ifølge anføreren ikke godt ud.

- Nu har vi 14 dage endnu, så vi finder en løsning. Vi havde ikke behov for at få et rødt kort også, men vi kan ikke gøre så meget ved, at vi får skader, siger Lars Feist.

Åben keeper-duel

Også på målmandsposten er der lagt op til nye tider.

I efteråret sad Frederik Hansen sikkert på førstevalget, men mod B93 havde Lars Feist valgt Mikkel Kvist.

- Kvist har nogle kvaliteter, vi gerne ville bringe i spil. Han er meget stærk i spillet med fødderne, og derfor blev han valgt i dag, forklarer Lars Feist.

Og han vil ikke afvise at skifte imellem sine to målmænd.

- Det kan godt være, det bliver sådan fremadrettet. Vi har to gode målmænd med forskellige kvaliteter, og det kan sagtens være, vi kommer til at kigge på, hvilke kvaliteter vi har brug for i de enkelte kampe, siger Lars Feist.

