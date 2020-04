Christina Jørgensen, i midten og ved siden af den kommende Løve-Høng-træner Connie Søllested, forlader efter otte sæsoner Løve-Høng og bliver assistenttræner for Slagelses U19-piger. Foto: Mik Foto: Mik

Skade sender topscorer på trænerbænken

Lokalsport Nordvestnyt - 20. april 2020
Af Brian Jensen

Sæsonafslutningen i håndboldturneringen blev langt fra som Løve-Høng-spilleren Christina Jørgensen havde håbet på. Hun pådrog sig en alvorlig skade i årets første kamp og kom ikke på banen før håndboldturneringen blev indstillet på grund af corona.

Selv om den 26-årige topscorer er midt i genoptræningen, så forventer hun ikke at komme på banen i den kommende sæson. Her vil hun i stedet fungere som assistenttræner for Lars Jørgensen, der i sommerpausen skifter fra Løve-Høng til Slagelses U19-piger. Den opgave ser Christina Jørgensen frem til med stor ildhu.

- Jeg har været ungdoms­træner i flere omgange i Korsør, både som assistenttræner og cheftræner. Jeg var i tvivl, om der skulle ske noget andet efter otte år i Løve-Høng, men vidste ikke, hvad det skulle være. Jeg har været glad for at have Lars som træner i Løve-Høng, så jeg er glad for, at vi kan fortsætte samarbejdet, siger Christina Jørgensen.

- Det er en fed udfordring at have et U19-hold, for det er nogle tøser, der rigtig gerne vil træne og man kan lære dem noget. Vores opgave, når Slagelse har et 3. divisionshold, er at gøre dem klar til seniorhåndbold, forklarer hun.

Christina Jørgensen blev i januar skadet i udebanesejren på 25-21 over FK Odsherred. Ledbåndet i den ene ankel blev revet over, og flere af tæernes knogler er også revet fra hinanden.

- Jeg er blevet opereret og er midt i genoptræningen. Jeg havde håbet, at kunne starte igen til august eller september, men det kommer ikke til at ske. Nu har jeg valgt at meddele Løve-Høng at jeg har valgt at sige ja til at hjælpe i Slagelse, siger Jørgensen, der i adskillige af sæsonerne i Løve-Høng var topscorer for holdet.

Hun kom til Løve-Høng i 2012, hvor Connie Søllested var træner for Løve-Høng-kvinderne. Søllested tager sammen med den forhenværende målmand Majbritt Pedersen over som ny trænerduo i næste sæson i Løve-Høng.

- Jeg var faktisk lidt ærgerlig, da jeg hørte at Connie kommer tilbage. Men der var beslutningen taget og det fortryder jeg ikke, lyder det fra den kommende assistenttræner, der absolut ikke udelukker et comeback på håndboldgulvet.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg vender tilbage som spiller ... på et tidspunkt, tilføjer hun.